Sense Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 бер, 2023 15:04
Искатель написав:
А от мені ще цікаво: якщо день закінчення "Швидкого" припадає на суботу-неділю, як відбувається пролонгація? Поки що не було такого випадку.
мовчки, нараховують все правильно. А відображують казна що )
Відсотки отримаєте у Пн
Amethyst
Повідомлень: 3871
З нами з: 05.05.21
Подякував: 264 раз.
Подякували: 713 раз.
Профіль
1
9
Додано: Суб 25 бер, 2023 17:48
mephala написав:
...окрім виявленого бага на малих сумах.
Баг?
Просто разные продукты. В Ощадном есть капитализация, которая применяется в конце месяца. А во Швидком — выплата идёт на счёт хоть продлевай его, хоть нет. Вот, если бы выплата % была в конце срока действия депозита, то тут другое дело.
Howl
Повідомлень: 5222
З нами з: 08.03.18
Подякував: 515 раз.
Подякували: 971 раз.
Профіль
2
1
Додано: Пон 27 бер, 2023 15:50
Как дела в банке в разрезе периодически всплывающих новостей о национализации?
Алексей77
Повідомлень: 1912
З нами з: 04.12.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 36 раз.
Профіль
Додано: Пон 27 бер, 2023 16:13
Алексей77 написав:
Как дела в банке в разрезе периодически всплывающих новостей о национализации?
да всємпох ©
рубят бабло и всьо
flysoulfly
Повідомлень: 1832
З нами з: 13.01.09
Подякував: 768 раз.
Подякували: 77 раз.
Профіль
Додано: Пон 27 бер, 2023 17:18
Алексей77 написав:
Как дела в банке в разрезе периодически всплывающих новостей о национализации?
Все добре
Працюємо як і працювали. Готові до розвитку будь-яких подій.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 11595
З нами з: 18.02.13
Подякував: 135 раз.
Подякували: 1206 раз.
Профіль
2
1
Додано: Пон 27 бер, 2023 19:46
cohan
Повідомлень: 5477
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 454 раз.
Профіль
Додано: Пон 27 бер, 2023 20:42
Національний банк виявив факти порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості з боку АТ «Сенс Банк».
https://minfin.com.ua/ua/2023/03/27/103081683/ https://bank.gov.ua/ua/news/all/do-bank ... -povedinki
zvirobiy
Повідомлень: 18
З нами з: 19.12.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
1086
199768
6
3077