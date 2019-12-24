mephala написав:...окрім виявленого бага на малих сумах.
Баг? Просто разные продукты. В Ощадном есть капитализация, которая применяется в конце месяца. А во Швидком — выплата идёт на счёт хоть продлевай его, хоть нет. Вот, если бы выплата % была в конце срока действия депозита, то тут другое дело.
Коллеги, а покупка ОВДП в сенсе действительно без комиссий? И что действительно декларацию можно не подавать? Можете скинуть все 11 их вопросов (из опросника) перед покупками, а то немогу однозначно ответить уже на один из первых вопросов - т.е. если человек условно картриджи в принтерах менял в компании торговце ЦБ и было это лет 20 назад - это считается работой в финансовой компании?
Искатель написав:А от мені ще цікаво: якщо день закінчення "Швидкого" припадає на суботу-неділю, як відбувається пролонгація? Поки що не було такого випадку.
протестил. лонгируется нормально. если срок окончания в субботу/ воскресенье - то %%% в понедельник т.е. если у Вас три депозита открытых на разные дни окончания - то по понедельникам %%% платят по всем трём