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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 706707708709

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Sense Bank 3.6 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
18
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 07:46

Re: Sense Bank

  uaprofi написав:Коллеги, а покупка ОВДП в сенсе действительно без комиссий?
Пока да. Вроде бы как, до конца марта включительно комиссии нет. НБУ отменил со своей стороны, банки со своей стороны не вводили.

  uaprofi написав:И что действительно декларацию можно не подавать?
Можно. В базе знаний можно найти интересные статьи.

  uaprofi написав:Можете скинуть все 11 их вопросов (из опросника) перед покупками..?
Не парьтесь особо.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 08:56

Искатель
Сумарний р2р ліміт на всіх ресурсах 100 000 грн. Якщо ж ліміт по картці на р2р 25к, то його можна підвищити до ліміту рахунку. Це можна зробити самостійно в додатку, в лімітах картки. Якщо ви зробити переказ через Sense SuperApp на суму 50к, то через "тягучку" ви зможете поповнити іншу картку, ще на 50к.
Ліміт на день р2р 25к ( можна підвищити в додатку до ліміту рахунку )
Ліміт на місяць р2р 100к
Якщо ж робити р2р через інший банкінг, комісія по дебетовим карткам буде відсутня з нашого боку.
*Микита
Sense Bank
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