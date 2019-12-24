Пока да. Вроде бы как, до конца марта включительно комиссии нет. НБУ отменил со своей стороны, банки со своей стороны не вводили.
Можно. В
Не парьтесь особо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 бер, 2023 07:46
Re: Sense Bank
Пока да. Вроде бы как, до конца марта включительно комиссии нет. НБУ отменил со своей стороны, банки со своей стороны не вводили.
Можно. В
Не парьтесь особо.
Додано: Вів 28 бер, 2023 08:56
Искатель
Сумарний р2р ліміт на всіх ресурсах 100 000 грн. Якщо ж ліміт по картці на р2р 25к, то його можна підвищити до ліміту рахунку. Це можна зробити самостійно в додатку, в лімітах картки. Якщо ви зробити переказ через Sense SuperApp на суму 50к, то через "тягучку" ви зможете поповнити іншу картку, ще на 50к.
Ліміт на день р2р 25к ( можна підвищити в додатку до ліміту рахунку )
Ліміт на місяць р2р 100к
Якщо ж робити р2р через інший банкінг, комісія по дебетовим карткам буде відсутня з нашого боку.
*Микита
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