Искатель Сумарний р2р ліміт на всіх ресурсах 100 000 грн. Якщо ж ліміт по картці на р2р 25к, то його можна підвищити до ліміту рахунку. Це можна зробити самостійно в додатку, в лімітах картки. Якщо ви зробити переказ через Sense SuperApp на суму 50к, то через "тягучку" ви зможете поповнити іншу картку, ще на 50к. Ліміт на день р2р 25к ( можна підвищити в додатку до ліміту рахунку ) Ліміт на місяць р2р 100к Якщо ж робити р2р через інший банкінг, комісія по дебетовим карткам буде відсутня з нашого боку. *Микита
Банк за таких умов не зможе провести загальні збори акціонерів та здійснити ті функції які віднесені до виключної компетенції зборів. Можу помилятись але зазвичай це - затвердження річного звіту, розподілу прибутку, зміни персонального складу наглядової ради, тощо. На операційну діяльність банку зазвичай такі обмеження прямого впливу не мають. До того ж по суті банк і так працював в умовах накладених обмежень на власників істотної участі просто персональних - тепер ось оформили ще й на юр.осіб
Банк за таких умов не зможе провести загальні збори акціонерів та здійснити ті функції які віднесені до виключної компетенції зборів. Можу помилятись але зазвичай це - затвердження річного звіту, розподілу прибутку, зміни персонального складу наглядової ради, тощо. На операційну діяльність банку зазвичай такі обмеження прямого впливу не мають. До того ж по суті банк і так працював в умовах накладених обмежень на власників істотної участі просто персональних - тепер ось оформили ще й на юр.осіб
Але закон передбачає, у разі застосування таких заходів, право регулятора відчужувати акції. Оскільки, фактично НБУ визнав репутацію не бездоганною саме зараз, то і право таке вже є. Точніше вже завтра буде. Реестратору повідомлення не пізніше наступного дня, в законі написано.