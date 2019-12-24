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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 706707708709

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
18
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 07:46

Re: Sense Bank

  uaprofi написав:Коллеги, а покупка ОВДП в сенсе действительно без комиссий?
Пока да. Вроде бы как, до конца марта включительно комиссии нет. НБУ отменил со своей стороны, банки со своей стороны не вводили.

  uaprofi написав:И что действительно декларацию можно не подавать?
Можно. В базе знаний можно найти интересные статьи.

  uaprofi написав:Можете скинуть все 11 их вопросов (из опросника) перед покупками..?
Не парьтесь особо.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 08:56

Искатель
Сумарний р2р ліміт на всіх ресурсах 100 000 грн. Якщо ж ліміт по картці на р2р 25к, то його можна підвищити до ліміту рахунку. Це можна зробити самостійно в додатку, в лімітах картки. Якщо ви зробити переказ через Sense SuperApp на суму 50к, то через "тягучку" ви зможете поповнити іншу картку, ще на 50к.
Ліміт на день р2р 25к ( можна підвищити в додатку до ліміту рахунку )
Ліміт на місяць р2р 100к
Якщо ж робити р2р через інший банкінг, комісія по дебетовим карткам буде відсутня з нашого боку.
*Микита
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 13:58

https://ua.korrespondent.net/business/c ... holosu-nbu

наскільки це може негативно вплинути на банк?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 14:02

  Letusrock написав:https://ua.korrespondent.net/business/companies/4575759-aktsionery-sens-bank-pozbavleni-prava-holosu-nbu

наскільки це може негативно вплинути на банк?

Так вже півроку так. Ви щось помітили?
Ну Швидкий з'явився, валюту треба за 5 діб замовляти, ліміти на СЕП калічниє :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 14:03

  Letusrock написав:https://ua.korrespondent.net/business/companies/4575759-aktsionery-sens-bank-pozbavleni-prava-holosu-nbu
наскільки це може негативно вплинути на банк?

Банк поки демонструє запас живучості. Більшість банків на такому інформаційному тлі вже давно би загнулись.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 14:03

  Letusrock написав:https://ua.korrespondent.net/business/companies/4575759-aktsionery-sens-bank-pozbavleni-prava-holosu-nbu

наскільки це може негативно вплинути на банк?

Банк за таких умов не зможе провести загальні збори акціонерів та здійснити ті функції які віднесені до виключної компетенції зборів. Можу помилятись але зазвичай це - затвердження річного звіту, розподілу прибутку, зміни персонального складу наглядової ради, тощо. На операційну діяльність банку зазвичай такі обмеження прямого впливу не мають. До того ж по суті банк і так працював в умовах накладених обмежень на власників істотної участі просто персональних - тепер ось оформили ще й на юр.осіб
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 14:51

Re: Sense Bank

на вихідних лонгація Швидкого депо не відміняється, біда. Так можна попасти на %
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 15:00

Re: Sense Bank

Лонгація відміняється в Сенсі будь-коли, крім дня закінчення. А видача тільки в робочі дні
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 15:02

Re: Sense Bank

Alien написав:
  Letusrock написав:https://ua.korrespondent.net/business/companies/4575759-aktsionery-sens-bank-pozbavleni-prava-holosu-nbu

наскільки це може негативно вплинути на банк?

Банк за таких умов не зможе провести загальні збори акціонерів та здійснити ті функції які віднесені до виключної компетенції зборів. Можу помилятись але зазвичай це - затвердження річного звіту, розподілу прибутку, зміни персонального складу наглядової ради, тощо. На операційну діяльність банку зазвичай такі обмеження прямого впливу не мають. До того ж по суті банк і так працював в умовах накладених обмежень на власників істотної участі просто персональних - тепер ось оформили ще й на юр.осіб
Але закон передбачає, у разі застосування таких заходів, право регулятора відчужувати акції. Оскільки, фактично НБУ визнав репутацію не бездоганною саме зараз, то і право таке вже є. Точніше вже завтра буде. Реестратору повідомлення не пізніше наступного дня, в законі написано.
qreaton
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 15:25

  undeadserf написав:на вихідних лонгація Швидкого депо не відміняється, біда. Так можна попасти на %
у них в додатку бувають різні глюки
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