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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 707708709710

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
18
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:06

  Amethyst написав:Лонгація відміняється в Сенсі будь-коли, крім дня закінчення. А видача тільки в робочі дні

В день закінчення теж можна відмінити лонгацію через чат в додатку.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:31

коллеги, а купленные ОВДП есть возможность в приложении Сенса продать раньше срока погашения?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:45

  uaprofi написав:коллеги, а купленные ОВДП есть возможность в приложении Сенса продать раньше срока погашения?


наче немає такого функціоналу в додатку
в деяких брокерів можна продати до погашення
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:59

uaprofi Якщо ви бажаєте достроково продати ваші ОВДП - це можливо, проте поки що на жаль не реалізовано в Сенс СуперАпп. :(
Для продажу зараз треба звернутись з письмовою заявою у довільній формі до Відділу цінних паперів нашого банку:
е-mail: securities@sensebank.com.ua
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 18:30

  Sense Bank написав:uaprofi Якщо ви бажаєте достроково продати ваші ОВДП - це можливо, проте поки що на жаль не реалізовано в Сенс СуперАпп. :(
Для продажу зараз треба звернутись з письмовою заявою у довільній формі до Відділу цінних паперів нашого банку:
е-mail: securities@sensebank.com.ua


по якій ціні банк купляє назад овдп?
або простіше запитаюсь - на скільки % дешевше від ціни продажу
greenozon
 
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Подякували: 1402 раз.
 
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  #<1 ... 707708709710
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