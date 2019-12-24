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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 бер, 2023 17:06
Amethyst написав:
Лонгація відміняється в Сенсі будь-коли, крім дня закінчення. А видача тільки в робочі дні
В день закінчення теж можна відмінити лонгацію через чат в додатку.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 17:31
коллеги, а купленные ОВДП есть возможность в приложении Сенса продать раньше срока погашения?
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uaprofi
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Додано: Вів 28 бер, 2023 17:45
uaprofi написав:
коллеги, а купленные ОВДП есть возможность в приложении Сенса продать раньше срока погашения?
наче немає такого функціоналу в додатку
в деяких брокерів можна продати до погашення
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Додано: Вів 28 бер, 2023 17:59
uaprofi
Якщо ви бажаєте достроково продати ваші ОВДП - це можливо, проте поки що на жаль не реалізовано в Сенс СуперАпп.
Для продажу зараз треба звернутись з письмовою заявою у довільній формі до Відділу цінних паперів нашого банку:
е-mail: securities@sensebank.com.ua
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Додано: Вів 28 бер, 2023 18:30
Sense Bank написав:uaprofi
Якщо ви бажаєте достроково продати ваші ОВДП - це можливо, проте поки що на жаль не реалізовано в Сенс СуперАпп.
Для продажу зараз треба звернутись з письмовою заявою у довільній формі до Відділу цінних паперів нашого банку:
е-mail: securities@sensebank.com.ua
по якій ціні банк купляє назад овдп?
або простіше запитаюсь - на скільки % дешевше від ціни продажу
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