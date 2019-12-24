RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 707708709710

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
18
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:06

  Amethyst написав:Лонгація відміняється в Сенсі будь-коли, крім дня закінчення. А видача тільки в робочі дні

В день закінчення теж можна відмінити лонгацію через чат в додатку.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 949
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2181 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:31

коллеги, а купленные ОВДП есть возможность в приложении Сенса продать раньше срока погашения?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5466
З нами з: 21.04.11
Подякував: 822 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:45

  uaprofi написав:коллеги, а купленные ОВДП есть возможность в приложении Сенса продать раньше срока погашения?


наче немає такого функціоналу в додатку
в деяких брокерів можна продати до погашення
greenozon
 
Повідомлень: 14837
З нами з: 01.06.14
Подякував: 308 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:59

uaprofi Якщо ви бажаєте достроково продати ваші ОВДП - це можливо, проте поки що на жаль не реалізовано в Сенс СуперАпп. :(
Для продажу зараз треба звернутись з письмовою заявою у довільній формі до Відділу цінних паперів нашого банку:
е-mail: securities@sensebank.com.ua
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11598
З нами з: 18.02.13
Подякував: 135 раз.
Подякували: 1206 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 18:30

  Sense Bank написав:uaprofi Якщо ви бажаєте достроково продати ваші ОВДП - це можливо, проте поки що на жаль не реалізовано в Сенс СуперАпп. :(
Для продажу зараз треба звернутись з письмовою заявою у довільній формі до Відділу цінних паперів нашого банку:
е-mail: securities@sensebank.com.ua


по якій ціні банк купляє назад овдп?
або простіше запитаюсь - на скільки % дешевше від ціни продажу
greenozon
 
Повідомлень: 14837
З нами з: 01.06.14
Подякував: 308 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:37

greenozon Ціна викупу формується на основі безлічі факторів, кон'юктури, ціна ОВДП формується виходячи з котування Української біржі. Точно сказати зможе лише брокер. Також зараз існує комісія у розмірі 1000 грн, якщо продаж до 200 шт в гривні, або до 20 шт. в євро/долар
Проте коли ми реалізуємо продаж вже через додаток - там не буде цієї комісії, а також там можна буде переглянути ціну для продажу :D

До речі, з вами спілкується Марі♥
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11598
З нами з: 18.02.13
Подякував: 135 раз.
Подякували: 1206 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 707708709710
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vcy і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 108, 109, 110
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1092 200263
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 бер, 2023 17:37
emeta
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 3082
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (7096)
28.03.2023 20:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron