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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 708709710711>

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Sense Bank 3.6 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
18
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:06

  Amethyst написав:Лонгація відміняється в Сенсі будь-коли, крім дня закінчення. А видача тільки в робочі дні

В день закінчення теж можна відмінити лонгацію через чат в додатку.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:31

коллеги, а купленные ОВДП есть возможность в приложении Сенса продать раньше срока погашения?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:45

  uaprofi написав:коллеги, а купленные ОВДП есть возможность в приложении Сенса продать раньше срока погашения?


наче немає такого функціоналу в додатку
в деяких брокерів можна продати до погашення
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:59

uaprofi Якщо ви бажаєте достроково продати ваші ОВДП - це можливо, проте поки що на жаль не реалізовано в Сенс СуперАпп. :(
Для продажу зараз треба звернутись з письмовою заявою у довільній формі до Відділу цінних паперів нашого банку:
е-mail: securities@sensebank.com.ua
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 18:30

  Sense Bank написав:uaprofi Якщо ви бажаєте достроково продати ваші ОВДП - це можливо, проте поки що на жаль не реалізовано в Сенс СуперАпп. :(
Для продажу зараз треба звернутись з письмовою заявою у довільній формі до Відділу цінних паперів нашого банку:
е-mail: securities@sensebank.com.ua


по якій ціні банк купляє назад овдп?
або простіше запитаюсь - на скільки % дешевше від ціни продажу
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:37

greenozon Ціна викупу формується на основі безлічі факторів, кон'юктури, ціна ОВДП формується виходячи з котування Української біржі. Точно сказати зможе лише брокер. Також зараз існує комісія у розмірі 1000 грн, якщо продаж до 200 шт в гривні, або до 20 шт. в євро/долар
Проте коли ми реалізуємо продаж вже через додаток - там не буде цієї комісії, а також там можна буде переглянути ціну для продажу :D

До речі, з вами спілкується Марі♥
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 21:34

На Хамоныч от щедрот налили КБ 1% на тянучку 25К в сенсе.
Спасибо за 250 орешков, а то давно карта без дела болтается.
И на акцию дали продукты 5% с 21.03 по 30.03.
Жаль что узнал только сегодня, но все равно спасибо.
Еще бы приложение как у других, было интуитивно понятное, наверно узнал бы и раньше :)
После нормальных приложух невозможно пользоваться же.
Такой вопрос, если выбрал категорию продукты , то будет 5%+0,75%=5,75% орешков?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 21:38

  ВIВ написав:Жаль что узнал только сегодня,

Еще бы приложение как у других, было интуитивно понятное, наверно узнал бы и раньше :)
После нормальных приложух невозможно пользоваться же.
поддержу! гэймеры на расслабоне делали по приколу.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 22:09

Re: Sense Bank

Комусь на кредитку-прощенку під 20% надали новий кредитний ліміт?
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 22:48

с White на White перекинуть другу девства (около 100К грн) - это обычным СЕПом надо делать или есть в аппке (как есть у многих других банков) какая-то волшебная кнопка для такого простого внутрибанковского перевода?
flysoulfly
 
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