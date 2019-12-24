В день закінчення теж можна відмінити лонгацію через чат в додатку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 бер, 2023 17:06
Додано: Вів 28 бер, 2023 17:31
коллеги, а купленные ОВДП есть возможность в приложении Сенса продать раньше срока погашения?
Додано: Вів 28 бер, 2023 17:45
Додано: Вів 28 бер, 2023 17:59
uaprofi Якщо ви бажаєте достроково продати ваші ОВДП - це можливо, проте поки що на жаль не реалізовано в Сенс СуперАпп.
Для продажу зараз треба звернутись з письмовою заявою у довільній формі до Відділу цінних паперів нашого банку:
е-mail: securities@sensebank.com.ua
Додано: Вів 28 бер, 2023 18:30
по якій ціні банк купляє назад овдп?
або простіше запитаюсь - на скільки % дешевше від ціни продажу
Додано: Вів 28 бер, 2023 19:37
greenozon Ціна викупу формується на основі безлічі факторів, кон'юктури, ціна ОВДП формується виходячи з котування Української біржі. Точно сказати зможе лише брокер. Також зараз існує комісія у розмірі 1000 грн, якщо продаж до 200 шт в гривні, або до 20 шт. в євро/долар
Проте коли ми реалізуємо продаж вже через додаток - там не буде цієї комісії, а також там можна буде переглянути ціну для продажу
До речі, з вами спілкується Марі♥
Додано: Вів 28 бер, 2023 21:34
На Хамоныч от щедрот налили КБ 1% на тянучку 25К в сенсе.
Спасибо за 250 орешков, а то давно карта без дела болтается.
И на акцию дали продукты 5% с 21.03 по 30.03.
Жаль что узнал только сегодня, но все равно спасибо.
Еще бы приложение как у других, было интуитивно понятное, наверно узнал бы и раньше
После нормальных приложух невозможно пользоваться же.
Такой вопрос, если выбрал категорию продукты , то будет 5%+0,75%=5,75% орешков?
Додано: Вів 28 бер, 2023 21:38
Додано: Вів 28 бер, 2023 22:09
Re: Sense Bank
Комусь на кредитку-прощенку під 20% надали новий кредитний ліміт?
Додано: Вів 28 бер, 2023 22:48
с White на White перекинуть другу девства (около 100К грн) - это обычным СЕПом надо делать или есть в аппке (как есть у многих других банков) какая-то волшебная кнопка для такого простого внутрибанковского перевода?
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