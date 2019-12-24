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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 бер, 2023 22:58
flysoulfly Я би кинув 50 шт по П2П і ще 50 шт СЕПом і буде в самий раз.
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melkh
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