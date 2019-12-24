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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 708709710711

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
18
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 22:58

flysoulfly Я би кинув 50 шт по П2П і ще 50 шт СЕПом і буде в самий раз.
melkh
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Повідомлень: 813
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
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  #<1 ... 708709710711
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