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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 бер, 2023 22:58
flysoulfly Я би кинув 50 шт по П2П і ще 50 шт СЕПом і буде в самий раз.
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melkh
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Додано: Вів 28 бер, 2023 23:20
melkh написав:flysoulfly
Я би кинув 50 шт по П2П і ще 50 шт СЕПом і буде в самий раз.
т.е. волшебной кнопки таки нет...
СЕП не хотелось бы.
Так а своим Sense-р2р толкать же платно? или внутрибанк р2р бесплатно?
или надо с аппки друга утянуть на его White с моей White бесплатно?
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 бер, 2023 00:14
Хамелеона можна закрити і перевипустити самому якщо картка перестала працювати на терміналах? Буде безкоштовно?
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Прораб
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Додано: Сер 29 бер, 2023 01:17
flysoulfly написав:
с White на White перекинуть другу девства (около 100К грн) - это обычным СЕПом надо делать (не хотелось бы), или есть в аппке где-то (как есть у многих других банков) волшебная кнопка для такого простого внутрибанковского перевода без комиссий ?
Я перекидував так.
Перекази/Платежи-За реквизитами-ибан отримувача
Заходить миттєво. Комісій немає.
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novichok
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Додано: Сер 29 бер, 2023 07:23
ВIВ написав:
На Хамоныч от щедрот налили КБ 1% на тянучку 25К в сенсе.
Спасибо за 250 орешков, а то давно карта без дела болтается.
И на акцию дали продукты 5% с 21.03 по 30.03.
Жаль что узнал только сегодня, но все равно спасибо.
Еще бы приложение как у других, было интуитивно понятное, наверно узнал бы и раньше
После нормальных приложух невозможно пользоваться же.
Такой вопрос, если выбрал категорию продукты , то будет 5%+0,75%=5,75% орешков?
Совершенно верно 5.75. Но учтите, вот эти 5% за продукты идут как акционный КБ и его может быть только 250 орехов до конца действия акции, а 0.75% идут как обычно
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Amid
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Додано: Сер 29 бер, 2023 07:33
В связи с безвременной кончиной "ЭКО-Максимум" (покойся с миром! Ты была надежным помощником!) вопрос: может, второй картой Хамелеон открыть? А то как-то даже и несолидно: в моей коллекции его еще нет...Дадут его с кредитным лимитом или нет?
Если нет, то... его как-то в дебетовом виде можно использовать, при наличии пакета "Ультра" и просто кредитки "Максимум" (еще не переходил на Red 2.0, т.к. не увидел преимуществ)?
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Искатель
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Додано: Сер 29 бер, 2023 07:39
Прораб
Так, звісно )
Робите перевипуск на віртуальну картку в додатку, потім замовляєте пластик на НП, а приблизно через 30 днів, стара картка буде анульована. Чи можна раніше звернутися до підтримки і ми це зробимо самостійно. Це безкоштовно.
*Микита
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Sense Bank
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Додано: Сер 29 бер, 2023 07:44
Sense Bank написав:uaprofi
Якщо ви бажаєте достроково продати ваші ОВДП - це можливо, проте поки що на жаль не реалізовано в Сенс СуперАпп.
Для продажу зараз треба звернутись з письмовою заявою у довільній формі до Відділу цінних паперів нашого банку:
е-mail: securities@sensebank.com.ua
А почему в последнее время у Вас нет на продажу валютных военных ОВГЗ? В прошлый и этот вторник были аукционы Минфина и там были размещения этих бумаг…на днях будет погашение старых бумаг и что, на выход?…
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AlexSV
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Додано: Сер 29 бер, 2023 07:45
flysoulfly написав:
с White на White перекинуть другу девства (около 100К грн) - это обычным СЕПом надо делать (не хотелось бы), или есть в аппке где-то (как есть у многих других банков) волшебная кнопка для такого простого внутрибанковского перевода без комиссий ?
За номером телефону, наприклад. Сервісна комісія буде відсутня при такому переказі, тому можете просто зробити 2 перекази по 50к і вуаля. Щодо СЕП, це коли переказ йде на інший банк за реквізитами.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 07:48
Amid написав: ВIВ написав:
На Хамоныч от щедрот налили КБ 1% на тянучку 25К в сенсе.
Спасибо за 250 орешков, а то давно карта без дела болтается.
И на акцию дали продукты 5% с 21.03 по 30.03.
Жаль что узнал только сегодня, но все равно спасибо.
Еще бы приложение как у других, было интуитивно понятное, наверно узнал бы и раньше
После нормальных приложух невозможно пользоваться же.
Такой вопрос, если выбрал категорию продукты , то будет 5%+0,75%=5,75% орешков?
Совершенно верно 5.75. Но учтите, вот эти 5% за продукты идут как акционный КБ и его может быть только 250 орехов до конца действия акции, а 0.75% идут как обычно
Это только для избранных? А то я не видел такой акции у себя
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vovabelokon99
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