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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 709710711712>

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Sense Bank 3.6 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
18
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 22:58

flysoulfly Я би кинув 50 шт по П2П і ще 50 шт СЕПом і буде в самий раз.
melkh
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Повідомлень: 813
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 23:20

  melkh написав:flysoulfly Я би кинув 50 шт по П2П і ще 50 шт СЕПом і буде в самий раз.
т.е. волшебной кнопки таки нет... :( СЕП не хотелось бы.

Так а своим Sense-р2р толкать же платно? или внутрибанк р2р бесплатно?
или надо с аппки друга утянуть на его White с моей White бесплатно?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1858
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Подякував: 774 раз.
Подякували: 79 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 00:14

Re: Sense Bank

Хамелеона можна закрити і перевипустити самому якщо картка перестала працювати на терміналах? Буде безкоштовно?
Прораб
 
Повідомлень: 727
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 01:17

  flysoulfly написав:с White на White перекинуть другу девства (около 100К грн) - это обычным СЕПом надо делать (не хотелось бы), или есть в аппке где-то (как есть у многих других банков) волшебная кнопка для такого простого внутрибанковского перевода без комиссий ?

Я перекидував так.
Перекази/Платежи-За реквизитами-ибан отримувача
Заходить миттєво. Комісій немає.
novichok
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Повідомлень: 2937
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 07:23

  ВIВ написав:На Хамоныч от щедрот налили КБ 1% на тянучку 25К в сенсе.
Спасибо за 250 орешков, а то давно карта без дела болтается.
И на акцию дали продукты 5% с 21.03 по 30.03.
Жаль что узнал только сегодня, но все равно спасибо.
Еще бы приложение как у других, было интуитивно понятное, наверно узнал бы и раньше :)
После нормальных приложух невозможно пользоваться же.
Такой вопрос, если выбрал категорию продукты , то будет 5%+0,75%=5,75% орешков?


Совершенно верно 5.75. Но учтите, вот эти 5% за продукты идут как акционный КБ и его может быть только 250 орехов до конца действия акции, а 0.75% идут как обычно
Amid
 
Повідомлень: 1769
З нами з: 12.06.08
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 07:33

В связи с безвременной кончиной "ЭКО-Максимум" (покойся с миром! Ты была надежным помощником!) вопрос: может, второй картой Хамелеон открыть? А то как-то даже и несолидно: в моей коллекции его еще нет...Дадут его с кредитным лимитом или нет?

Если нет, то... его как-то в дебетовом виде можно использовать, при наличии пакета "Ультра" и просто кредитки "Максимум" (еще не переходил на Red 2.0, т.к. не увидел преимуществ)?
Искатель
 
Повідомлень: 5876
З нами з: 22.02.16
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13
2
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 07:39

Прораб
Так, звісно )
Робите перевипуск на віртуальну картку в додатку, потім замовляєте пластик на НП, а приблизно через 30 днів, стара картка буде анульована. Чи можна раніше звернутися до підтримки і ми це зробимо самостійно. Це безкоштовно.
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11600
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1
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 07:44

  Sense Bank написав:uaprofi Якщо ви бажаєте достроково продати ваші ОВДП - це можливо, проте поки що на жаль не реалізовано в Сенс СуперАпп. :(
Для продажу зараз треба звернутись з письмовою заявою у довільній формі до Відділу цінних паперів нашого банку:
е-mail: securities@sensebank.com.ua

А почему в последнее время у Вас нет на продажу валютных военных ОВГЗ? В прошлый и этот вторник были аукционы Минфина и там были размещения этих бумаг…на днях будет погашение старых бумаг и что, на выход?…
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 07:45

  flysoulfly написав:с White на White перекинуть другу девства (около 100К грн) - это обычным СЕПом надо делать (не хотелось бы), или есть в аппке где-то (как есть у многих других банков) волшебная кнопка для такого простого внутрибанковского перевода без комиссий ?

За номером телефону, наприклад. Сервісна комісія буде відсутня при такому переказі, тому можете просто зробити 2 перекази по 50к і вуаля. Щодо СЕП, це коли переказ йде на інший банк за реквізитами.
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11600
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 07:48

  Amid написав:
  ВIВ написав:На Хамоныч от щедрот налили КБ 1% на тянучку 25К в сенсе.
Спасибо за 250 орешков, а то давно карта без дела болтается.
И на акцию дали продукты 5% с 21.03 по 30.03.
Жаль что узнал только сегодня, но все равно спасибо.
Еще бы приложение как у других, было интуитивно понятное, наверно узнал бы и раньше :)
После нормальных приложух невозможно пользоваться же.
Такой вопрос, если выбрал категорию продукты , то будет 5%+0,75%=5,75% орешков?


Совершенно верно 5.75. Но учтите, вот эти 5% за продукты идут как акционный КБ и его может быть только 250 орехов до конца действия акции, а 0.75% идут как обычно

Это только для избранных? А то я не видел такой акции у себя
vovabelokon99
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