Делать - как обычный СЭП, нужен только ибан получателя, всё остальное подтянется само.
Но пройдёт - не как СЭП, а как внутрибанк, по своим лимитам, не сэповским. За то и ценим.
Бесплатно, разумеется
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 бер, 2023 07:58
Делать - как обычный СЭП, нужен только ибан получателя, всё остальное подтянется само.
Но пройдёт - не как СЭП, а как внутрибанк, по своим лимитам, не сэповским. За то и ценим.
Бесплатно, разумеется
Додано: Сер 29 бер, 2023 07:59
З достоїнств як дебетки - ще одна транзитна - особливо якщо налаштувати шаблони. Вихідне р2р через сенс безкоштовне на відміну пакеток. Додатковий ліміт на зняття готівки в банкоматі до пакеток. Плата за кошти на залишку наразі 8% (скоро зменшать до 4) без необхідності використання сдох-сейфу. В мене в принципі після акції прощення картка стала дебеткою і наразі використовую її набагато частіше ніж пакетку.
Єдине для чого не використовую картку - це для покупок - саму програму Кеш'ю вважаю недолугою, ну а при відсутності після "прощення" ліміту - плачу кредитками інших банків з більш адекватним кешбеком (наприклад вері від Тасі для комуналю, бензину, аптек - інколи продуктів - хоча продукти наразі переважно ізі).
|