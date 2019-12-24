flysoulfly написав:с White на White перекинуть другу девства (около 100К грн) - это обычным СЕПом надо делать (не хотелось бы), или есть в аппке где-то (как есть у многих других банков) волшебная кнопка для такого простого внутрибанковского перевода без комиссий ?
Делать - как обычный СЭП, нужен только ибан получателя, всё остальное подтянется само. Но пройдёт - не как СЭП, а как внутрибанк, по своим лимитам, не сэповским. За то и ценим. Бесплатно, разумеется
Искатель написав: Если нет, то... его как-то в дебетовом виде можно использовать, при наличии пакета "Ультра" и просто кредитки "Максимум" (еще не переходил на Red 2.0, т.к. не увидел преимуществ)?
З достоїнств як дебетки - ще одна транзитна - особливо якщо налаштувати шаблони. Вихідне р2р через сенс безкоштовне на відміну пакеток. Додатковий ліміт на зняття готівки в банкоматі до пакеток. Плата за кошти на залишку наразі 8% (скоро зменшать до 4) без необхідності використання сдох-сейфу. В мене в принципі після акції прощення картка стала дебеткою і наразі використовую її набагато частіше ніж пакетку. Єдине для чого не використовую картку - це для покупок - саму програму Кеш'ю вважаю недолугою, ну а при відсутності після "прощення" ліміту - плачу кредитками інших банків з більш адекватним кешбеком (наприклад вері від Тасі для комуналю, бензину, аптек - інколи продуктів - хоча продукти наразі переважно ізі).
Sense Bank написав:uaprofi Якщо ви бажаєте достроково продати ваші ОВДП - це можливо, проте поки що на жаль не реалізовано в Сенс СуперАпп. Для продажу зараз треба звернутись з письмовою заявою у довільній формі до Відділу цінних паперів нашого банку: е-mail: securities@sensebank.com.ua
А почему в последнее время у Вас нет на продажу валютных военных ОВГЗ? В прошлый и этот вторник были аукционы Минфина и там были размещения этих бумаг…на днях будет погашение старых бумаг и что, на выход?…
В минулий четверг були в продажі. В понеділок вже розкупили все. Завтра будуть доступні ті, що були куплені на останньому аукціоні. *Микита
Sense Bank та форумчанам – питання. Скажіть будь ласка, акцією КБ 1% на тягучку 25К у сенсі вже не скористатися на дебетці, якщо вона не відкрита на сьогодні? Кешбек одразу не підключиться? Якщо так, то як правильно зробити це на Хамоні, якщо є не вся сума, щоб не потрапити на коміс за овер?
копейка написав:Sense Bank та форумчанам – питання. Скажіть будь ласка, акцією КБ 1% на тягучку 25К у сенсі вже не скористатися на дебетці, якщо вона не відкрита на сьогодні? Кешбек одразу не підключиться? Якщо так, то як правильно зробити це на Хамоні, якщо є не вся сума, щоб не потрапити на коміс за овер?
flysoulfly написав:с White на White перекинуть другу девства (около 100К грн) - это обычным СЕПом надо делать (не хотелось бы), или есть в аппке где-то (как есть у многих других банков) волшебная кнопка для такого простого внутрибанковского перевода без комиссий ?
Делать - как обычный СЭП, нужен только ибан получателя, всё остальное подтянется само. Но пройдёт - не как СЭП, а как внутрибанк, по своим лимитам, не сэповским. За то и ценим. Бесплатно, разумеется
Спасибо, особенно за уточнение про отдельные лимиты.
А вот этот способ перевода (незнакомый для меня) по номеру телефона -
Sense Bank написав:flysoulfly За номером телефону, наприклад. Сервісна комісія буде відсутня при такому переказі, тому можете просто зробити 2 перекази по 50к і вуаля. *Микита
flysoulfly Та ні, це кому вже як зручно. Якщо мені потрібно скинути кошти колезі, наприклад, я за номером телефону це роблю, який в мене вже є в контактах, а потім взагалі через чат в додатку можна переказ робити ) Щодо переказу за номером телефону, додав посилання на базу, щоб тут не флудити. https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016918560 *Микита
Но судя по тексту по ссылке с моей карты White перевод по телефону будет платным, разве нет? :
Комісія за переказ Visa Alias розраховується у момент проведення операції і становить: ▪ за карткою Сaméléon — без комісії; ▪ за всіма іншими картками — 1% від суми переказу + 5,00 грн.
Також можливе списання додаткової комісії за тарифами картки, як за послугу "Переказ з картки на картку" (розрахунок та списання відбувається після того, як сума спишеться з рахунку, тобто через два-три робочі дні). Комісія за переказ за номером телефону клієнту банку розраховується за тарифами картки.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 29 бер, 2023 11:17, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly Комісія в даному випадку буде відсутня. Якщо у вашого друга підв'язана дана послуга до картки нашого банку - це буде операція в нашому банку. Якщо ж у нього до Visa Alias підв'язана картка іншого банку - переказ буде на неї, і тут вже комісія буде наявна. Тому якщо ж будете робити таку операцію, краще уточнити спочатку у нього, чи наша картка основа до послуги Visa Alias. До одного номеру може бути 1 картка підв'язана. Дякую, що уточнили цей момент. *Микита