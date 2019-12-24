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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 710711712713

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
18
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 11:20

  Sense Bank написав:flysoulfly
Комісія в даному випадку буде відсутня. Якщо у вашого друга підв'язана дана послуга до картки нашого банку - це буде операція в нашому банку. Якщо ж у нього до Visa Alias підв'язана картка іншого банку - переказ буде на неї, і тут вже комісія буде наявна.
Тому якщо ж будете робити таку операцію, краще уточнити спочатку у нього, чи наша картка основа до послуги Visa Alias. До одного номеру може бути 1 картка підв'язана.
Дякую, що уточнили цей момент.
*Микита
но суть же в тексте не про Visa Alias, a про " додаткової комісії за тарифами картки, як за послугу "Переказ з картки на картку" - по тарифам моей карты, а по ней перевод с White на чужую карту будет с комиссией
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 29 бер, 2023 11:24, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 11:24

flysoulfly
По White присутня лише комісія сервісу 1% + 5 грн. Вона наявна, при переказі на картку іншого банку. Якщо б це був переказ з кредитної картки, ще була б комісія за тарифами, а саме 4% мін 20 грн.
В даному випадку переказ між нашими клієнтами по дебетовій картці, тому комісії не буде.
*Микита
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