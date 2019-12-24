Sense Bank написав:flysoulfly Комісія в даному випадку буде відсутня. Якщо у вашого друга підв'язана дана послуга до картки нашого банку - це буде операція в нашому банку. Якщо ж у нього до Visa Alias підв'язана картка іншого банку - переказ буде на неї, і тут вже комісія буде наявна. Тому якщо ж будете робити таку операцію, краще уточнити спочатку у нього, чи наша картка основа до послуги Visa Alias. До одного номеру може бути 1 картка підв'язана. Дякую, що уточнили цей момент. *Микита
но суть же в тексте не про Visa Alias, a про " додаткової комісії за тарифами картки, як за послугу "Переказ з картки на картку" - по тарифам моей карты, а по ней перевод с White на чужую карту будет с комиссией
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 29 бер, 2023 11:24, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly По White присутня лише комісія сервісу 1% + 5 грн. Вона наявна, при переказі на картку іншого банку. Якщо б це був переказ з кредитної картки, ще була б комісія за тарифами, а саме 4% мін 20 грн. В даному випадку переказ між нашими клієнтами по дебетовій картці, тому комісії не буде. *Микита
Раз уж тут заговорили о комиссиях, у меня вопрос к представителю банка. Скажите, при получении международного перевода (через одну из систем международных денежных переводов, какую - не суть важно) комиссия за зачисление на пакетную карту "Ультра" в долларах составила 1%. Вроде бы раньше не было никаких комиссий за зачисление на карту. Это что-то новое в тарифах я пропустил?
Искатель написав:Раз уж тут заговорили о комиссиях, у меня вопрос к представителю банка. Скажите, при получении международного перевода (через одну из систем международных денежных переводов, какую - не суть важно) комиссия за зачисление на пакетную карту "Ультра" в долларах составила 1%. Вроде бы раньше не было никаких комиссий за зачисление на карту. Это что-то новое в тарифах я пропустил?
Якщо це був свіфт - комісія банку кореспонденту. Якщо ж це р2р переказ, то згідно тарифу зарахування переказу з картки закордонного банку є комісія 1 % min 80 грн. (2 usd, 2 еur) Це зазначено в тарифах картки, які можна переглянути на сайті/додатку. *Микита
Искатель написав:Раз уж тут заговорили о комиссиях, у меня вопрос к представителю банка. Скажите, при получении международного перевода (через одну из систем международных денежных переводов, какую - не суть важно) комиссия за зачисление на пакетную карту "Ультра" в долларах составила 1%. Вроде бы раньше не было никаких комиссий за зачисление на карту. Это что-то новое в тарифах я пропустил?
Якщо це був свіфт - комісія банку кореспонденту. Якщо ж це р2р переказ, то згідно тарифу зарахування переказу з картки закордонного банку є комісія 1 % min 80 грн. (2 usd, 2 еur) Це зазначено в тарифах картки, які можна переглянути на сайті/додатку. *Микита
Добре, уточню: це був переказ по системі MEEST. Тобто не SWIFT і не P2P-переказ. Підкажіть, яким пунктом регламентується зняття 1% комісії з переказів по Western Union, Money Gram, RIO, Meest та інші. Ще раз наголошую: це не SWIFT і не P2P-переказ. У виписці фігурує такий запис:
Комісія за зарахування міжнародного переказу з картки
Востаннє редагувалось Искатель в Сер 29 бер, 2023 13:35, всього редагувалось 1 раз.
Добре, уточню: це був переказ по системі MEEST. Тобто не SWIFT і не P2P-переказ. Підкажіть, яким пунктом регламентується зняття 1% комісії з переказів по Western Union, Money Gram, RIO, Meest та інші. Ще раз наголошую: це не SWIFT і не P2P-переказ.[/quote] Якщо ви зазначали номер картки при переказі, то це р2р переказ і саме до цього була застосована комісія. *Микита
Добре, уточню: це був переказ по системі MEEST. Тобто не SWIFT і не P2P-переказ. Підкажіть, яким пунктом регламентується зняття 1% комісії з переказів по Western Union, Money Gram, RIO, Meest та інші. Ще раз наголошую: це не SWIFT і не P2P-переказ.
Якщо ви зазначали номер картки при переказі, то це р2р переказ і саме до цього була застосована комісія. *Микита
Ще раз повторюю: 1. Це був переказ за системою MEEST. Перед тим, як відповідати, будь ласка, хоч прочитайте, що це таке. 2. Ніякий номер картки при цьому не вказувався. Від слова "зовсім". То що це за комісія? Чекаю посилання на тарифи і конкретний номер пункту.
Искатель Ознайомився з даними, які зазначені на офіціальному сайті даного типу переказу. https://ua.meest.com/news/novini-kompan ... a-u-valuti Умови для отримувача: Додай отримувача – вказавши номер картки отримувача та валюту і суму переказу; Отже, це р2р переказ. Якщо ви не зазначали дані картки, які саме дані були вказані для отримання переказу ? *Микита