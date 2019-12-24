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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 711712713714>

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Sense Bank 3.6 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
18
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 11:20

  Sense Bank написав:flysoulfly
Комісія в даному випадку буде відсутня. Якщо у вашого друга підв'язана дана послуга до картки нашого банку - це буде операція в нашому банку. Якщо ж у нього до Visa Alias підв'язана картка іншого банку - переказ буде на неї, і тут вже комісія буде наявна.
Тому якщо ж будете робити таку операцію, краще уточнити спочатку у нього, чи наша картка основа до послуги Visa Alias. До одного номеру може бути 1 картка підв'язана.
Дякую, що уточнили цей момент.
*Микита
но суть же в тексте не про Visa Alias, a про " додаткової комісії за тарифами картки, як за послугу "Переказ з картки на картку" - по тарифам моей карты, а по ней перевод с White на чужую карту будет с комиссией
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 29 бер, 2023 11:24, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 11:24

flysoulfly
По White присутня лише комісія сервісу 1% + 5 грн. Вона наявна, при переказі на картку іншого банку. Якщо б це був переказ з кредитної картки, ще була б комісія за тарифами, а саме 4% мін 20 грн.
В даному випадку переказ між нашими клієнтами по дебетовій картці, тому комісії не буде.
*Микита
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 12:52

У пакеті «White» п. 1 (Щомісячна плата за пакет).
Зазначено, що плата не знімається, якщо залишок коштів у банку від 50 000 грн.

Це має бути залишок саме у грн. чи сумарно з еквівалентом у валюті (наявний валютний депозит на потрібну суму в еквіваленті)?
Философ
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 12:54

  Философ написав:У пакеті «White» п. 1 (Щомісячна плата за пакет).
Зазначено, що плата не знімається, якщо залишок коштів у банку від 50 000 грн.

Це має бути залишок саме у грн. чи сумарно з еквівалентом у валюті (наявний валютний депозит на потрібну суму в еквіваленті)?

Еквівалент також враховується. Якщо умовно у вас депозит на 2000 $, то плата буде відсутня. За курсом НБУ рахувати, якщо-що )
*Микита
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 13:21

Раз уж тут заговорили о комиссиях, у меня вопрос к представителю банка.
Скажите, при получении международного перевода (через одну из систем международных денежных переводов, какую - не суть важно) комиссия за зачисление на пакетную карту "Ультра" в долларах составила 1%.
Вроде бы раньше не было никаких комиссий за зачисление на карту. Это что-то новое в тарифах я пропустил?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 13:29

  Искатель написав:Раз уж тут заговорили о комиссиях, у меня вопрос к представителю банка.
Скажите, при получении международного перевода (через одну из систем международных денежных переводов, какую - не суть важно) комиссия за зачисление на пакетную карту "Ультра" в долларах составила 1%.
Вроде бы раньше не было никаких комиссий за зачисление на карту. Это что-то новое в тарифах я пропустил?

Якщо це був свіфт - комісія банку кореспонденту. Якщо ж це р2р переказ, то згідно тарифу зарахування переказу з картки закордонного банку є комісія 1 % min 80 грн.
(2 usd, 2 еur)
Це зазначено в тарифах картки, які можна переглянути на сайті/додатку.
*Микита
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 13:33

  Sense Bank написав:
  Искатель написав:Раз уж тут заговорили о комиссиях, у меня вопрос к представителю банка.
Скажите, при получении международного перевода (через одну из систем международных денежных переводов, какую - не суть важно) комиссия за зачисление на пакетную карту "Ультра" в долларах составила 1%.
Вроде бы раньше не было никаких комиссий за зачисление на карту. Это что-то новое в тарифах я пропустил?

Якщо це був свіфт - комісія банку кореспонденту. Якщо ж це р2р переказ, то згідно тарифу зарахування переказу з картки закордонного банку є комісія 1 % min 80 грн.
(2 usd, 2 еur)
Це зазначено в тарифах картки, які можна переглянути на сайті/додатку.
*Микита

Добре, уточню: це був переказ по системі MEEST. Тобто не SWIFT і не P2P-переказ.
Підкажіть, яким пунктом регламентується зняття 1% комісії з переказів по Western Union, Money Gram, RIO, Meest та інші.
Ще раз наголошую: це не SWIFT і не P2P-переказ. У виписці фігурує такий запис:

Комісія за зарахування міжнародного переказу з картки
Востаннє редагувалось Искатель в Сер 29 бер, 2023 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 13:34

Добре, уточню: це був переказ по системі MEEST. Тобто не SWIFT і не P2P-переказ.
Підкажіть, яким пунктом регламентується зняття 1% комісії з переказів по Western Union, Money Gram, RIO, Meest та інші.
Ще раз наголошую: це не SWIFT і не P2P-переказ.[/quote]
Якщо ви зазначали номер картки при переказі, то це р2р переказ і саме до цього була застосована комісія.
*Микита
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 13:36

  Sense Bank написав:
Добре, уточню: це був переказ по системі MEEST. Тобто не SWIFT і не P2P-переказ.
Підкажіть, яким пунктом регламентується зняття 1% комісії з переказів по Western Union, Money Gram, RIO, Meest та інші.
Ще раз наголошую: це не SWIFT і не P2P-переказ.

Якщо ви зазначали номер картки при переказі, то це р2р переказ і саме до цього була застосована комісія.
*Микита

Ще раз повторюю:
1. Це був переказ за системою MEEST. Перед тим, як відповідати, будь ласка, хоч прочитайте, що це таке.
2. Ніякий номер картки при цьому не вказувався. Від слова "зовсім".
То що це за комісія? Чекаю посилання на тарифи і конкретний номер пункту.
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 13:56

Искатель
Ознайомився з даними, які зазначені на офіціальному сайті даного типу переказу.
https://ua.meest.com/news/novini-kompan ... a-u-valuti
Умови для отримувача:
Додай отримувача – вказавши номер картки отримувача та валюту і суму переказу;
Отже, це р2р переказ.
Якщо ви не зазначали дані картки, які саме дані були вказані для отримання переказу ?
*Микита
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