Sense Bank написав:Искатель Ознайомився з даними, які зазначені на офіціальному сайті даного типу переказу. https://ua.meest.com/news/novini-kompan ... a-u-valuti Умови для отримувача: Додай отримувача – вказавши номер картки отримувача та валюту і суму переказу; Отже, це р2р переказ. Якщо ви не зазначали дані картки, які саме дані були вказані для отримання переказу ? *Микита
Вибачте, я переплутав з іншим переказом MEEST - то був на інший банк.
У даному випадку це був вивід з PayPal, отже, це дійсно було сприйнято як P2P-переказ (що теж дивно, але вже більш зрозуміло). Питання знято, ще раз прошу вибачення. У голові переплуталися два різні випадка.