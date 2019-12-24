RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 711712713714

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
18
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 14:12

  Sense Bank написав:Искатель
Ознайомився з даними, які зазначені на офіціальному сайті даного типу переказу.
https://ua.meest.com/news/novini-kompan ... a-u-valuti
Умови для отримувача:
Додай отримувача – вказавши номер картки отримувача та валюту і суму переказу;
Отже, це р2р переказ.
Якщо ви не зазначали дані картки, які саме дані були вказані для отримання переказу ?
*Микита

Вибачте, я переплутав з іншим переказом :) MEEST - то був на інший банк.

У даному випадку це був вивід з PayPal, отже, це дійсно було сприйнято як P2P-переказ (що теж дивно, але вже більш зрозуміло).
Питання знято, ще раз прошу вибачення. У голові переплуталися два різні випадка.
Искатель
 
Повідомлень: 5884
З нами з: 22.02.16
Подякував: 930 раз.
Подякували: 4743 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 14:16

Искатель
Все файно, головне що все вирішили )
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11610
З нами з: 18.02.13
Подякував: 135 раз.
Подякували: 1209 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 17:36

Re: Sense Bank

копейка написав:Sense Bank та форумчанам – питання.
Скажіть будь ласка, акцією КБ 1% на тягучку 25К у сенсі вже не скористатися на дебетці, якщо вона не відкрита на сьогодні? Кешбек одразу не підключиться?
Якщо так, то як правильно зробити це на Хамоні, якщо є не вся сума, щоб не потрапити на коміс за овер?
А шо за акція? Вона для обраних? Не бачу у себе такої

Отправлено с моего SM-G9910 через Tapatalk
kolyuchy
 
Повідомлень: 453
З нами з: 17.04.14
Подякував: 43 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 18:44

Re: Sense Bank

kolyuchy написав:А шо за акція? Вона для обраних? Не бачу у себе такої

Для обраних.
Zochan
 
Повідомлень: 716
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 19:56

Re: Sense Bank

А картка RED2 цифрова, чи можна її й у пластику замовити?
Arbitr
 
Повідомлень: 200
З нами з: 07.11.08
Подякував: 32 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 711712713714
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Arbitr, Клаус і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 108, 109, 110
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1095 200764
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 бер, 2023 10:30
lara_08
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 3096
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (336)
29.03.2023 21:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.