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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 бер, 2023 21:36
Ukrainian написав:
В сенсі зникли доларові облігації залишились тільки гривневі
Завтра будут долларовые
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ramaz
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Додано: Чет 30 бер, 2023 01:19
Философ написав:
У пакеті «White» п. 1 (Щомісячна плата за пакет)
Тапаєте на ярлик White, далі на карту White, вибираєте Інформація, вибираєте Умови обслуговування. Там все видно.
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