Завтра будут долларовые
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 бер, 2023 21:36
Додано: Чет 30 бер, 2023 01:19
Додано: Чет 30 бер, 2023 12:24
Re: Sense Bank
Каков сейчас регламент валютных операций? 22-го марта из банка США одновременно были сделаны два перевода в два банка, один из которых в Sense. 27-го банк отправитель подтвердил успешное завершение транзакций в оба банка 24-го. И действительно во втором банке я увидел деньги на счете еще 24-го вечером. Банк-корреспондент обоих банков получателей одинаков. В Sense денег на счете нет до сих пор. В чате ответили, что доки на операцию есть, а денег нет, что выглядит очень странно. Сегодня уже седьмой рабочий день. Ранее деньги на счете появлялись через 3-4 дня. Настораживает, что во втором банке все прекрасно.
Додано: Чет 30 бер, 2023 12:31
а со своей Райфкарты на Райфкарту другого человека - кроме как СЕПом - можно ли как-то перекинуть без комиссии?
Додано: Чет 30 бер, 2023 12:33
эко вас торкнуло
см. viewtopic.php?p=5559913#p5559913
Додано: Чет 30 бер, 2023 12:42
aybolit77
Взагалі, звичайні терміни до 5 робочих днів, але може бути і більше, як сталося в даному випадку. Це залежить не лише з нашого боку, а й від банків кореспондентів. Особливо зараз, перевірки займають ще більше часу, ніж зазвичай. Щодо того, що кошти були зараховані вже на інший банк, також не загадка. У кожного банку є свої банки кореспонденти, вони різні, тому може трапитися і так, що десь швидше, десь довше. Якщо в чаті відповіли, що все гаразд, але потрібно зачекати, то не потрібно хвилюватися. Все зарахується, але дійсно, трішки сумно, що так довго (
*Микита
Додано: Чет 30 бер, 2023 12:46
Банк-корреспондент один и тот же. Отправитель один и тот же, получатель (физ.лицо) один и тот же. Результат разный. Банк отправитель подтвердил успешное завершение транзакции
э т.е. деньги в банк поступили, но на счете получателя не появились. Вывод, что проблема в конкретном банке.
Востаннє редагувалось aybolit77 в Чет 30 бер, 2023 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 бер, 2023 12:48
aybolit77
swift часто плутає ру-альфу (яка під дикими санкціями і ex-ua-alfa (яка без санкцій, але свіфт код дуже подібний) тому дійсно часто платежі блочать..
Додано: Чет 30 бер, 2023 12:51
Re: Sense Bank
Успешное завершение транзакции отправитель подтвердил. Да и в банке подтвердили получение доков по операции, но, почему-то, не денег. Как это возможно, документально операция осуществилась, а на счете денег нет.
Додано: Чет 30 бер, 2023 12:55
Успешное завершение транзакции отправитель подтвердил. Да и в банке подтвердили получение доков по операции, но, почему-то, не денег. Как это возможно, документально операция осуществилась, а на счете денег нет.[/quote]
Банк відправник може й підтвердив, але ж це не відноситься до банків кореспондентів. Також, затримка може бути з приводу того, що зазначив greenozon. Саме займає час, коли ми надаємо додаткову інформацію, щодо зарахування платежу.
*Микита
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