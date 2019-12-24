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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 713714715716>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
19
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 21:36

  Ukrainian написав:В сенсі зникли доларові облігації залишились тільки гривневі :roll:

Завтра будут долларовые
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 01:19

  Философ написав:У пакеті «White» п. 1 (Щомісячна плата за пакет)

Тапаєте на ярлик White, далі на карту White, вибираєте Інформація, вибираєте Умови обслуговування. Там все видно.
Golf_streem
 
Повідомлень: 316
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:24

Re: Sense Bank

Каков сейчас регламент валютных операций? 22-го марта из банка США одновременно были сделаны два перевода в два банка, один из которых в Sense. 27-го банк отправитель подтвердил успешное завершение транзакций в оба банка 24-го. И действительно во втором банке я увидел деньги на счете еще 24-го вечером. Банк-корреспондент обоих банков получателей одинаков. В Sense денег на счете нет до сих пор. В чате ответили, что доки на операцию есть, а денег нет, что выглядит очень странно. Сегодня уже седьмой рабочий день. Ранее деньги на счете появлялись через 3-4 дня. Настораживает, что во втором банке все прекрасно.
aybolit77
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:31

а со своей Райфкарты на Райфкарту другого человека - кроме как СЕПом - можно ли как-то перекинуть без комиссии?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:33

  flysoulfly написав:а со своей Райфкарты на Райфкарту другого человека - кроме как СЕПом - можно ли как-то перекинуть без комиссии?

эко вас торкнуло
см. viewtopic.php?p=5559913#p5559913
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:42

aybolit77
Взагалі, звичайні терміни до 5 робочих днів, але може бути і більше, як сталося в даному випадку. Це залежить не лише з нашого боку, а й від банків кореспондентів. Особливо зараз, перевірки займають ще більше часу, ніж зазвичай. Щодо того, що кошти були зараховані вже на інший банк, також не загадка. У кожного банку є свої банки кореспонденти, вони різні, тому може трапитися і так, що десь швидше, десь довше. Якщо в чаті відповіли, що все гаразд, але потрібно зачекати, то не потрібно хвилюватися. Все зарахується, але дійсно, трішки сумно, що так довго (
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:46

  Sense Bank написав:aybolit77
Взагалі, звичайні терміни до 5 робочих днів, але може бути і більше, як сталося в даному випадку. Це залежить не лише з нашого боку, а й від банків кореспондентів. Особливо зараз, перевірки займають ще більше часу, ніж зазвичай. Щодо того, що кошти були зараховані вже на інший банк, також не загадка. У кожного банку є свої банки кореспонденти, вони різні, тому може трапитися і так, що десь швидше, десь довше. Якщо в чаті відповіли, що все гаразд, але потрібно зачекати, то не потрібно хвилюватися. Все зарахується, але дійсно, трішки сумно, що так довго (
*Микита

Банк-корреспондент один и тот же. Отправитель один и тот же, получатель (физ.лицо) один и тот же. Результат разный. Банк отправитель подтвердил успешное завершение транзакции
э т.е. деньги в банк поступили, но на счете получателя не появились. Вывод, что проблема в конкретном банке.
Востаннє редагувалось aybolit77 в Чет 30 бер, 2023 12:48, всього редагувалось 1 раз.
aybolit77
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:48

aybolit77
swift часто плутає ру-альфу (яка під дикими санкціями і ex-ua-alfa (яка без санкцій, але свіфт код дуже подібний) тому дійсно часто платежі блочать..
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:51

Re: Sense Bank

  greenozon написав:aybolit77
swift часто плутає ру-альфу (яка під дикими санкціями і ex-ua-alfa (яка без санкцій, але свіфт код дуже подібний) тому дійсно часто платежі блочать..

Успешное завершение транзакции отправитель подтвердил. Да и в банке подтвердили получение доков по операции, но, почему-то, не денег. Как это возможно, документально операция осуществилась, а на счете денег нет.
aybolit77
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:55

Успешное завершение транзакции отправитель подтвердил. Да и в банке подтвердили получение доков по операции, но, почему-то, не денег. Как это возможно, документально операция осуществилась, а на счете денег нет.[/quote]
Банк відправник може й підтвердив, але ж це не відноситься до банків кореспондентів. Також, затримка може бути з приводу того, що зазначив greenozon. Саме займає час, коли ми надаємо додаткову інформацію, щодо зарахування платежу.
*Микита
Sense Bank
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