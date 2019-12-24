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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 713714715716

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Sense Bank 3.7 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
19
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 13:13

  Sense Bank написав:Успешное завершение транзакции отправитель подтвердил. Да и в банке подтвердили получение доков по операции, но, почему-то, не денег. Как это возможно, документально операция осуществилась, а на счете денег нет.

Банк відправник може й підтвердив, але ж це не відноситься до банків кореспондентів. Також, затримка може бути з приводу того, що зазначив greenozon. Саме займає час, коли ми надаємо додаткову інформацію, щодо зарахування платежу.
*Микита[/quote]
Подтвеждение успешного завершения операции удивительным образом точно совпало с поступлением на счет в другом банке, т.е. явно не прохождение банка-корреспондента, а несколько шире. Но почему-то это не относится к Сенсе, где утверждают, что успешное завершение операции ограничивается банком-корреспондентом. О получении платежных инструкций (кстати, что это такое?), мне сообщили на мой запрос еще вчера, но они могли прийти и раньше.
aybolit77
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 13:19

aybolit77
Платіжні інструкції - це коли банк отримав інформацію про переказ, але без коштів.
Щодо саме вашої ситуації, воно на уточнення. Подали певні запити, щоб дізнатися більше інформації. Коли буде щось відомо, відпишемо додатково тут і в чаті. Бо на даний момент я не можу нічого стверджувати, адже не маю відомостей.
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
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