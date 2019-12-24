Банк відправник може й підтвердив, але ж це не відноситься до банків кореспондентів. Також, затримка може бути з приводу того, що зазначив greenozon. Саме займає час, коли ми надаємо додаткову інформацію, щодо зарахування платежу.
*Микита[/quote]
Подтвеждение успешного завершения операции удивительным образом точно совпало с поступлением на счет в другом банке, т.е. явно не прохождение банка-корреспондента, а несколько шире. Но почему-то это не относится к Сенсе, где утверждают, что успешное завершение операции ограничивается банком-корреспондентом. О получении платежных инструкций (кстати, что это такое?), мне сообщили на мой запрос еще вчера, но они могли прийти и раньше.