RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 713714715716

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
19
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 13:13

  Sense Bank написав:Успешное завершение транзакции отправитель подтвердил. Да и в банке подтвердили получение доков по операции, но, почему-то, не денег. Как это возможно, документально операция осуществилась, а на счете денег нет.

Банк відправник може й підтвердив, але ж це не відноситься до банків кореспондентів. Також, затримка може бути з приводу того, що зазначив greenozon. Саме займає час, коли ми надаємо додаткову інформацію, щодо зарахування платежу.
*Микита[/quote]
Подтвеждение успешного завершения операции удивительным образом точно совпало с поступлением на счет в другом банке, т.е. явно не прохождение банка-корреспондента, а несколько шире. Но почему-то это не относится к Сенсе, где утверждают, что успешное завершение операции ограничивается банком-корреспондентом. О получении платежных инструкций (кстати, что это такое?), мне сообщили на мой запрос еще вчера, но они могли прийти и раньше.
aybolit77
 
Повідомлень: 58
З нами з: 29.07.12
Подякував: 10 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 13:19

aybolit77
Платіжні інструкції - це коли банк отримав інформацію про переказ, але без коштів.
Щодо саме вашої ситуації, воно на уточнення. Подали певні запити, щоб дізнатися більше інформації. Коли буде щось відомо, відпишемо додатково тут і в чаті. Бо на даний момент я не можу нічого стверджувати, адже не маю відомостей.
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11615
З нами з: 18.02.13
Подякував: 136 раз.
Подякували: 1210 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:47

после прихода на Белую чужого р2р из другого банка - можно ли (без Овера итп) сразу снять (макс. 20К грн) тут в банкомате или кассе :?:
или...?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1880
З нами з: 13.01.09
Подякував: 784 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:51

  flysoulfly написав:после прихода на Белую чужого р2р из другого банка - можно ли (без Овера итп) сразу снять (макс. 20К грн) тут в банкомате или кассе :?:
или...?

Можна. На пакетних картках немає санкцій за теховер
Alien
 
Повідомлень: 1702
З нами з: 12.01.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:06

Re: Sense Bank

Подскажите, пожалуйста, как получить бумажную платежку с печатью банка (оплата за тепло, начисляют слишком много, нужно разобраться)? Несколько лет назад пришла в банк, мне распечатали. На этой неделе была, сказали, что теперь нет программы по коммуналке, которая может это сделать. Предложенная схема для меня сложна - скачать на мою почту в мобильнике, перекинуть на почту менеджера банка, она распечатает и т.д.
Может быть, есть что-то проще?
З.Ы. Если помните, ноябрь, декабрь, январь - по 12 часов в день нет электричества, у нас стоят насосы и нет отопления вообще. На квартирных счетчиках по 0,5 гкалорий, в платежках по 3. Жэк обращался, ответили - что все насчитано верно, хочу пойти лично, несколько лет назад было подобное, потребовали подтверждение банка о платежах, хотя у них все есть.
Может быть, кто-то в лс подскажет, как с ними бороться?
Hella
 
Повідомлень: 1186
З нами з: 25.08.09
Подякував: 127 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:17

Re: Sense Bank

  Hella написав:Может быть, есть что-то проще?

Так у вас же задолженности нема, вам просто нужні пояснения по начислению :)
https://cks.com.ua/to_consumers/our-services/
Рекомендую раздобыть их Скайп и перекидываться там скринами платежей
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3896
З нами з: 05.05.21
Подякував: 268 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:25

Hella Як варіант, ви можете зберегти квитацію із додатку, роздрукувати та надати її куди потрібно. Це буде таке саме підтвердження операції, як і квитанція з мокрою печаткою із відділення банку 🤔

/Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11615
З нами з: 18.02.13
Подякував: 136 раз.
Подякували: 1210 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:29

Re: Sense Bank

Как работает по пакету вайт, условие в 50т. на счетах, для бесплатного пользования? Если на несколько дней в месяц будут отсутствовать 50т, этот месяц в пролете?
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1289
З нами з: 26.10.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:33

Re: Sense Bank

  mihasik написав:вайт, условие в 50т. на счетах
50К это в среднем, т.е. один день 50, потом 0, потом 100 и т.п.
в Сенсе хоть каждый день можно смотреть выполнение условия бесплатности, правда оно актуально на предыдущий день, а не текущий..
а так на калякуляторе проверяйте, типа 50К/дн *31дн в марте, т.е. можно на ОДИН день закинуть 1.55 лимона и перекинуть жене и т.п. :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3896
З нами з: 05.05.21
Подякував: 268 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:35

  mihasik написав:Как работает по пакету вайт, условие в 50т. на счетах, для бесплатного пользования? Если на несколько дней в месяц будут отсутствовать 50т, этот месяц в пролете?


Враховується середньодобовий залишок. Тобто, якщо у вас на картці 50 тисяч лежать 20 днів, а потім ви зняли/переказали ці кошти, і кілька днів суми немає, то в такому випадку умова не буде виконана і буде знято плату за обслуговування. Але враховуються всі залишки в банку, як в валюті(рахується в еквіваленті) на інших рахунках так і депозити. Тому, якщо у вас є кошти на інших рахунках і сума їх залишку буде більше 50 тисяч, то плата не буде списана

/Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11615
З нами з: 18.02.13
Подякував: 136 раз.
Подякували: 1210 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 713714715716
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, SHURICK76 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 108, 109, 110
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1095 200907
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 бер, 2023 10:30
lara_08
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 3099
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (7160)
31.03.2023 11:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.