Sense Bank написав:Успешное завершение транзакции отправитель подтвердил. Да и в банке подтвердили получение доков по операции, но, почему-то, не денег. Как это возможно, документально операция осуществилась, а на счете денег нет.
Банк відправник може й підтвердив, але ж це не відноситься до банків кореспондентів. Також, затримка може бути з приводу того, що зазначив greenozon. Саме займає час, коли ми надаємо додаткову інформацію, щодо зарахування платежу. *Микита[/quote] Подтвеждение успешного завершения операции удивительным образом точно совпало с поступлением на счет в другом банке, т.е. явно не прохождение банка-корреспондента, а несколько шире. Но почему-то это не относится к Сенсе, где утверждают, что успешное завершение операции ограничивается банком-корреспондентом. О получении платежных инструкций (кстати, что это такое?), мне сообщили на мой запрос еще вчера, но они могли прийти и раньше.
aybolit77 Платіжні інструкції - це коли банк отримав інформацію про переказ, але без коштів. Щодо саме вашої ситуації, воно на уточнення. Подали певні запити, щоб дізнатися більше інформації. Коли буде щось відомо, відпишемо додатково тут і в чаті. Бо на даний момент я не можу нічого стверджувати, адже не маю відомостей. *Микита
Подскажите, пожалуйста, как получить бумажную платежку с печатью банка (оплата за тепло, начисляют слишком много, нужно разобраться)? Несколько лет назад пришла в банк, мне распечатали. На этой неделе была, сказали, что теперь нет программы по коммуналке, которая может это сделать. Предложенная схема для меня сложна - скачать на мою почту в мобильнике, перекинуть на почту менеджера банка, она распечатает и т.д. Может быть, есть что-то проще? З.Ы. Если помните, ноябрь, декабрь, январь - по 12 часов в день нет электричества, у нас стоят насосы и нет отопления вообще. На квартирных счетчиках по 0,5 гкалорий, в платежках по 3. Жэк обращался, ответили - что все насчитано верно, хочу пойти лично, несколько лет назад было подобное, потребовали подтверждение банка о платежах, хотя у них все есть. Может быть, кто-то в лс подскажет, как с ними бороться?
50К это в среднем, т.е. один день 50, потом 0, потом 100 и т.п. в Сенсе хоть каждый день можно смотреть выполнение условия бесплатности, правда оно актуально на предыдущий день, а не текущий.. а так на калякуляторе проверяйте, типа 50К/дн *31дн в марте, т.е. можно на ОДИН день закинуть 1.55 лимона и перекинуть жене и т.п.
mihasik написав:Как работает по пакету вайт, условие в 50т. на счетах, для бесплатного пользования? Если на несколько дней в месяц будут отсутствовать 50т, этот месяц в пролете?
Враховується середньодобовий залишок. Тобто, якщо у вас на картці 50 тисяч лежать 20 днів, а потім ви зняли/переказали ці кошти, і кілька днів суми немає, то в такому випадку умова не буде виконана і буде знято плату за обслуговування. Але враховуються всі залишки в банку, як в валюті(рахується в еквіваленті) на інших рахунках так і депозити. Тому, якщо у вас є кошти на інших рахунках і сума їх залишку буде більше 50 тисяч, то плата не буде списана