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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 714715716717

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
19
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 11:10

Sense Bank
а можете дати список що враховується (або що ні)
ось наприклад акції та ОВДП куплені в додатку - не враховуються, вірно?

а 3 міс. конвертаційний депозит як? і інші деталі цікавлять
greenozon
 
Повідомлень: 14848
З нами з: 01.06.14
Подякував: 309 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 11:15

  greenozon написав:Sense Bank
а можете дати список що враховується (або що ні)
ось наприклад акції та ОВДП куплені в додатку - не враховуються, вірно?

а 3 міс. конвертаційний депозит як? і інші деталі цікавлять


Враховуються залишки на карткових рахунках, депозитах та поточних рахунках. Якщо це кредитна картка, то враховуються тільки власні кошти на ній. Щодо конвертаційного депозиту, то так він також буде рахуватись. Стосовно ОВДП, то вони не враховуються

/Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11616
З нами з: 18.02.13
Подякував: 136 раз.
Подякували: 1210 раз.
 
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