Sense Bank
а можете дати список що враховується (або що ні)
ось наприклад акції та ОВДП куплені в додатку - не враховуються, вірно?
а 3 міс. конвертаційний депозит як? і інші деталі цікавлять
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 11:10
Sense Bank
а можете дати список що враховується (або що ні)
ось наприклад акції та ОВДП куплені в додатку - не враховуються, вірно?
а 3 міс. конвертаційний депозит як? і інші деталі цікавлять
Додано: П'ят 31 бер, 2023 11:15
Враховуються залишки на карткових рахунках, депозитах та поточних рахунках. Якщо це кредитна картка, то враховуються тільки власні кошти на ній. Щодо конвертаційного депозиту, то так він також буде рахуватись. Стосовно ОВДП, то вони не враховуються
/Андрій
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