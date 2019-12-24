Sense Bank
а можете дати список що враховується (або що ні)
ось наприклад акції та ОВДП куплені в додатку - не враховуються, вірно?
а 3 міс. конвертаційний депозит як? і інші деталі цікавлять
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 11:10
Sense Bank
а можете дати список що враховується (або що ні)
ось наприклад акції та ОВДП куплені в додатку - не враховуються, вірно?
а 3 міс. конвертаційний депозит як? і інші деталі цікавлять
Додано: П'ят 31 бер, 2023 11:15
Враховуються залишки на карткових рахунках, депозитах та поточних рахунках. Якщо це кредитна картка, то враховуються тільки власні кошти на ній. Щодо конвертаційного депозиту, то так він також буде рахуватись. Стосовно ОВДП, то вони не враховуються
/Андрій
Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:21
Они пишут задолженность, в том-то и дело. Я им написала в фб, мне ответили, что у меня слишком мало на счетчике, поэтому они мне добавили, что не было тепла их не волнует... у нас было, что сравнили показания домового счетчика за один месяц и начисления, на 50 гкал начислено больше, на запрос жэка отписались.
И по обращению ответ получала, после того, как прошел месяц, что по запросу с моего адреса проведена проверка, и по адресу (совершенно другому) все посчитано верно. Официальное письмо, храню ). Придется идти лично, может быть, поможет ).
Востаннє редагувалось Hella в П'ят 31 бер, 2023 12:25, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:23
Дома нет работающего принтера, так бы распечатала.
А вы не можете проверить, действительно ли куда-то делась программа? Может быть, просто менеджер ее не нашла?
А если поискать )?
Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:35
Hella Якби було де шукати, то вже б давно знайшли😅 Просто раніше можна було "витянути" потрібну квитанцію через веб-версію за пару кліків і роздрукувати її на відділенні, але зараз такої можливості немає. Тому простіше всього отримати її в Sense
/Андрій
Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:36
Звонит персональный менеджер из Кропивницкого и предлагает себя.
как это всё у них работает непонятно..
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