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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 714715716717

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
19
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 11:10

Sense Bank
а можете дати список що враховується (або що ні)
ось наприклад акції та ОВДП куплені в додатку - не враховуються, вірно?

а 3 міс. конвертаційний депозит як? і інші деталі цікавлять
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 11:15

  greenozon написав:Sense Bank
а можете дати список що враховується (або що ні)
ось наприклад акції та ОВДП куплені в додатку - не враховуються, вірно?

а 3 міс. конвертаційний депозит як? і інші деталі цікавлять


Враховуються залишки на карткових рахунках, депозитах та поточних рахунках. Якщо це кредитна картка, то враховуються тільки власні кошти на ній. Щодо конвертаційного депозиту, то так він також буде рахуватись. Стосовно ОВДП, то вони не враховуються

/Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:21

  Amethyst написав:
  Hella написав:Может быть, есть что-то проще?

Так у вас же задолженности нема, вам просто нужні пояснения по начислению :)
https://cks.com.ua/to_consumers/our-services/
Рекомендую раздобыть их Скайп и перекидываться там скринами платежей


Они пишут задолженность, в том-то и дело. Я им написала в фб, мне ответили, что у меня слишком мало на счетчике, поэтому они мне добавили, что не было тепла их не волнует... у нас было, что сравнили показания домового счетчика за один месяц и начисления, на 50 гкал начислено больше, на запрос жэка отписались.
И по обращению ответ получала, после того, как прошел месяц, что по запросу с моего адреса проведена проверка, и по адресу (совершенно другому) все посчитано верно. Официальное письмо, храню ). Придется идти лично, может быть, поможет ).
Востаннє редагувалось Hella в П'ят 31 бер, 2023 12:25, всього редагувалось 3 разів.
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:23

  Sense Bank написав:Hella Як варіант, ви можете зберегти квитацію із додатку, роздрукувати та надати її куди потрібно. Це буде таке саме підтвердження операції, як і квитанція з мокрою печаткою із відділення банку 🤔

/Андрій


Дома нет работающего принтера, так бы распечатала.
А вы не можете проверить, действительно ли куда-то делась программа? Может быть, просто менеджер ее не нашла?
А если поискать )?
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:35

Hella Якби було де шукати, то вже б давно знайшли😅 Просто раніше можна було "витянути" потрібну квитанцію через веб-версію за пару кліків і роздрукувати її на відділенні, але зараз такої можливості немає. Тому простіше всього отримати її в Sense

/Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:36

Звонит персональный менеджер из Кропивницкого и предлагает себя.
- Мой персональный в Днепре в отделении, где собственно и обслуживаюсь.
- Ну ладно, тогда я вас зафиксирую ещё раз за ним, можете и дальше с ним работать..

как это всё у них работает непонятно..
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:04

Вопрос по поводу валютного депозита на 3 месяца за гривну.
Есть ли какая-то разница между депозитами "Прибутковий" на 3 мес. и "Депозит з валютообміном" в Sense SurerApp?
AZTECA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:11

  AZTECA написав:Вопрос по поводу валютного депозита на 3 месяца за гривну.
Есть ли какая-то разница между депозитами "Прибутковий" на 3 мес. и "Депозит з валютообміном" в Sense SurerApp?

"Депозит з валютообміном" открывается как инвалютный "Прибутковий" при внесении гривны
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:12

  emeta написав:Звонит персональный менеджер из Кропивницкого и предлагает себя.
- Мой персональный в Днепре в отделении, где собственно и обслуживаюсь.
- Ну ладно, тогда я вас зафиксирую ещё раз за ним, можете и дальше с ним работать..

как это всё у них работает непонятно..

Вітаю! Вибачте, дещо не зрозумів вашу ситуацію. Можете уточнити більш детальніше, будь ласка?
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:40

Підкажіть, скільки за 1 раз дає зняти банкомат Привату з White Visa?
Striker
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