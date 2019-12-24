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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:51
Списание комиссии за смс.
По моей карте Visa Infinite было подключено без моего ведома смс информирование и сегодня списана комиссия. Sense bank, решили таким образом подзаработать?)
Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:36
Бачу, що у вас картка вже була оформлена давно, тому за замовчуванням і були підключені смс повідомлення згідно тарифу картки.
Але якщо ви хочете переключити їх на безкоштовні пуш сповіщення, то зробіть наступне:
1. Перейдіть у Продукти або натисніть на цей лінк:
2. У розділі "Рахунки та картки" натисніть на рахунок, до якого випущена потрібна картка;
3. Натисніть на зображення картки та оберіть "SMS/Push-сповіщення";
4. Оберіть "Push-сповіщення на телефон".
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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