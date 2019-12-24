RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 715716717718

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
19
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:51

Списание комиссии за смс.

По моей карте Visa Infinite было подключено без моего ведома смс информирование и сегодня списана комиссия. Sense bank, решили таким образом подзаработать?)
AlexSV
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 11.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:36

  AlexSV написав:По моей карте Visa Infinite было подключено без моего ведома смс информирование и сегодня списана комиссия. Sense bank, решили таким образом подзаработать?)

Бачу, що у вас картка вже була оформлена давно, тому за замовчуванням і були підключені смс повідомлення згідно тарифу картки.

Але якщо ви хочете переключити їх на безкоштовні пуш сповіщення, то зробіть наступне:
1. Перейдіть у Продукти або натисніть на цей лінк: https://hi.sensebank.com.ua/depoprolongation
2. У розділі "Рахунки та картки" натисніть на рахунок, до якого випущена потрібна картка;
3. Натисніть на зображення картки та оберіть "SMS/Push-сповіщення";
4. Оберіть "Push-сповіщення на телефон".
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11619
З нами з: 18.02.13
Подякував: 136 раз.
Подякували: 1210 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 715716717718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 108, 109, 110
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1095 201301
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 бер, 2023 10:30
lara_08
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 3100
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3980)
31.03.2023 18:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.