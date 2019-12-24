Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:27

Sense Bank написав: emeta написав: Звонит персональный менеджер из Кропивницкого и предлагает себя.

- Мой персональный в Днепре в отделении, где собственно и обслуживаюсь.

- Ну ладно, тогда я вас зафиксирую ещё раз за ним, можете и дальше с ним работать..

как это всё у них работает непонятно.. Звонит персональный менеджер из Кропивницкого и предлагает себя.как это всё у них работает непонятно..

Вітаю! Вибачте, дещо не зрозумів вашу ситуацію. Можете уточнити більш детальніше, будь ласка?

/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ Вітаю! Вибачте, дещо не зрозумів вашу ситуацію. Можете уточнити більш детальніше, будь ласка?/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

а что тут непонятного, лорд?Звонит мне женщина с незнакомого номера из Кропивницкого и заявляет, а давайте, мол я буду вашим персональным менеджером.Я у неё уточняю: А что случилось с Евгением из Днепропетровского отделения, где я сейчас обслуживаюсь, ведь он мой персональный, забрали на войну?Нет говорит, жив-здоров. Я просто суперменеджер по Донецкому региону (что за регион просветите за одно пожалуйста. Туда входит и Кропивницкий и Днепр?)Ну ладно, не хотите, чтобы я вас из Кропивницкого курировала, обслуживайтесь себе в Днепре и дальшеНа том и порешали.Вот сижу и думаю, много ли я потерял в лице этой барышни.Может она из тех суперменеджеров, которые как у бегемота в своё время были, которые могли решить любой вопрос..И можно было бы у неё заказать валюту, не дожидаясь пока средства упадут на карту..