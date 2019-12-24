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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 715716717718

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Sense Bank 3.7 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
19
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:51

Списание комиссии за смс.

По моей карте Visa Infinite было подключено без моего ведома смс информирование и сегодня списана комиссия. Sense bank, решили таким образом подзаработать?)
AlexSV
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 11.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 147 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:36

  AlexSV написав:По моей карте Visa Infinite было подключено без моего ведома смс информирование и сегодня списана комиссия. Sense bank, решили таким образом подзаработать?)

Бачу, що у вас картка вже була оформлена давно, тому за замовчуванням і були підключені смс повідомлення згідно тарифу картки.

Але якщо ви хочете переключити їх на безкоштовні пуш сповіщення, то зробіть наступне:
1. Перейдіть у Продукти або натисніть на цей лінк: https://hi.sensebank.com.ua/depoprolongation
2. У розділі "Рахунки та картки" натисніть на рахунок, до якого випущена потрібна картка;
3. Натисніть на зображення картки та оберіть "SMS/Push-сповіщення";
4. Оберіть "Push-сповіщення на телефон".
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11620
З нами з: 18.02.13
Подякував: 136 раз.
Подякували: 1210 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:27

  Sense Bank написав:
  emeta написав:Звонит персональный менеджер из Кропивницкого и предлагает себя.
- Мой персональный в Днепре в отделении, где собственно и обслуживаюсь.
- Ну ладно, тогда я вас зафиксирую ещё раз за ним, можете и дальше с ним работать..

как это всё у них работает непонятно..

Вітаю! Вибачте, дещо не зрозумів вашу ситуацію. Можете уточнити більш детальніше, будь ласка?
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


а что тут непонятного, лорд?
Звонит мне женщина с незнакомого номера из Кропивницкого и заявляет, а давайте, мол я буду вашим персональным менеджером.
Я у неё уточняю: А что случилось с Евгением из Днепропетровского отделения, где я сейчас обслуживаюсь, ведь он мой персональный, забрали на войну?
Нет говорит, жив-здоров. Я просто суперменеджер по Донецкому региону (что за регион просветите за одно пожалуйста. Туда входит и Кропивницкий и Днепр?)Ну ладно, не хотите, чтобы я вас из Кропивницкого курировала, обслуживайтесь себе в Днепре и дальше
На том и порешали.
Вот сижу и думаю, много ли я потерял в лице этой барышни.
Может она из тех суперменеджеров, которые как у бегемота в своё время были, которые могли решить любой вопрос..И можно было бы у неё заказать валюту, не дожидаясь пока средства упадут на карту..
emeta
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Повідомлень: 2380
З нами з: 19.03.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 196 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:38

  emeta написав:
  Sense Bank написав:Вітаю! Вибачте, дещо не зрозумів вашу ситуацію. Можете уточнити більш детальніше, будь ласка?
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


а что тут непонятного, лорд?
Звонит мне женщина с незнакомого номера из Кропивницкого и заявляет, а давайте, мол я буду вашим персональным менеджером.
Я у неё уточняю: А что случилось с Евгением из Днепропетровского отделения, где я сейчас обслуживаюсь, ведь он мой персональный, забрали на войну?
Нет говорит, жив-здоров. Я просто суперменеджер по Донецкому региону (что за регион просветите за одно пожалуйста. Туда входит и Кропивницкий и Днепр?)Ну ладно, не хотите, чтобы я вас из Кропивницкого курировала, обслуживайтесь себе в Днепре и дальше
На том и порешали.
Вот сижу и думаю, много ли я потерял в лице этой барышни.
Может она из тех суперменеджеров, которые как у бегемота в своё время были, которые могли решить любой вопрос..И можно было бы у неё заказать валюту, не дожидаясь пока средства упадут на карту..

Вибачте, але я Зоряний лорд Підтримки.. :(
Дякую що уточнили, я вам зараз напишу у приватні повідомлення. Мені необхідні ваші дані для перевірки цієї інформації.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11620
З нами з: 18.02.13
Подякував: 136 раз.
Подякували: 1210 раз.
 
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  #<1 ... 715716717718
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