AlexSV написав:По моей карте Visa Infinite было подключено без моего ведома смс информирование и сегодня списана комиссия. Sense bank, решили таким образом подзаработать?)
Бачу, що у вас картка вже була оформлена давно, тому за замовчуванням і були підключені смс повідомлення згідно тарифу картки.
Але якщо ви хочете переключити їх на безкоштовні пуш сповіщення, то зробіть наступне: 1. Перейдіть у Продукти або натисніть на цей лінк: https://hi.sensebank.com.ua/depoprolongation 2. У розділі "Рахунки та картки" натисніть на рахунок, до якого випущена потрібна картка; 3. Натисніть на зображення картки та оберіть "SMS/Push-сповіщення"; 4. Оберіть "Push-сповіщення на телефон". /Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
emeta написав:Звонит персональный менеджер из Кропивницкого и предлагает себя.
- Мой персональный в Днепре в отделении, где собственно и обслуживаюсь. - Ну ладно, тогда я вас зафиксирую ещё раз за ним, можете и дальше с ним работать..
как это всё у них работает непонятно..
Вітаю! Вибачте, дещо не зрозумів вашу ситуацію. Можете уточнити більш детальніше, будь ласка? /Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
а что тут непонятного, лорд? Звонит мне женщина с незнакомого номера из Кропивницкого и заявляет, а давайте, мол я буду вашим персональным менеджером. Я у неё уточняю: А что случилось с Евгением из Днепропетровского отделения, где я сейчас обслуживаюсь, ведь он мой персональный, забрали на войну? Нет говорит, жив-здоров. Я просто суперменеджер по Донецкому региону (что за регион просветите за одно пожалуйста. Туда входит и Кропивницкий и Днепр?)Ну ладно, не хотите, чтобы я вас из Кропивницкого курировала, обслуживайтесь себе в Днепре и дальше На том и порешали. Вот сижу и думаю, много ли я потерял в лице этой барышни. Может она из тех суперменеджеров, которые как у бегемота в своё время были, которые могли решить любой вопрос..И можно было бы у неё заказать валюту, не дожидаясь пока средства упадут на карту..
Sense Bank написав:Вітаю! Вибачте, дещо не зрозумів вашу ситуацію. Можете уточнити більш детальніше, будь ласка? /Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
а что тут непонятного, лорд? Звонит мне женщина с незнакомого номера из Кропивницкого и заявляет, а давайте, мол я буду вашим персональным менеджером. Я у неё уточняю: А что случилось с Евгением из Днепропетровского отделения, где я сейчас обслуживаюсь, ведь он мой персональный, забрали на войну? Нет говорит, жив-здоров. Я просто суперменеджер по Донецкому региону (что за регион просветите за одно пожалуйста. Туда входит и Кропивницкий и Днепр?)Ну ладно, не хотите, чтобы я вас из Кропивницкого курировала, обслуживайтесь себе в Днепре и дальше На том и порешали. Вот сижу и думаю, много ли я потерял в лице этой барышни. Может она из тех суперменеджеров, которые как у бегемота в своё время были, которые могли решить любой вопрос..И можно было бы у неё заказать валюту, не дожидаясь пока средства упадут на карту..
Вибачте, але я Зоряний лорд Підтримки.. Дякую що уточнили, я вам зараз напишу у приватні повідомлення. Мені необхідні ваші дані для перевірки цієї інформації. /Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
AlexSV написав:По моей карте Visa Infinite было подключено без моего ведома смс информирование и сегодня списана комиссия. Sense bank, решили таким образом подзаработать?)
Бачу, що у вас картка вже була оформлена давно, тому за замовчуванням і були підключені смс повідомлення згідно тарифу картки.
Але якщо ви хочете переключити їх на безкоштовні пуш сповіщення, то зробіть наступне: 1. Перейдіть у Продукти або натисніть на цей лінк: https://hi.sensebank.com.ua/depoprolongation 2. У розділі "Рахунки та картки" натисніть на рахунок, до якого випущена потрібна картка; 3. Натисніть на зображення картки та оберіть "SMS/Push-сповіщення"; 4. Оберіть "Push-сповіщення на телефон". /Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Ярослав, там Push и были изначально подключены, и меня все устраивало. Право менять Push на смс я Вашему банку не давал. Более того, ни одной смс я не получал, как ни странно. Так что сторнируйте списание комиссии, и на будущее, не занимайтесь самодеятельностью….
emeta написав:Может она из тех суперменеджеров, которые как у бегемота в своё время были, которые могли решить любой вопрос..И можно было бы у неё заказать валюту, не дожидаясь пока средства упадут на карту..
Так это у неё и нужно было спрашивать. Спросили бы прямо какие супер услуги она может предложить.