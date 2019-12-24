AlexSV написав:По моей карте Visa Infinite было подключено без моего ведома смс информирование и сегодня списана комиссия. Sense bank, решили таким образом подзаработать?)
Бачу, що у вас картка вже була оформлена давно, тому за замовчуванням і були підключені смс повідомлення згідно тарифу картки.
Але якщо ви хочете переключити їх на безкоштовні пуш сповіщення, то зробіть наступне: 1. Перейдіть у Продукти або натисніть на цей лінк: https://hi.sensebank.com.ua/depoprolongation 2. У розділі "Рахунки та картки" натисніть на рахунок, до якого випущена потрібна картка; 3. Натисніть на зображення картки та оберіть "SMS/Push-сповіщення"; 4. Оберіть "Push-сповіщення на телефон". /Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
emeta написав:Звонит персональный менеджер из Кропивницкого и предлагает себя.
- Мой персональный в Днепре в отделении, где собственно и обслуживаюсь. - Ну ладно, тогда я вас зафиксирую ещё раз за ним, можете и дальше с ним работать..
как это всё у них работает непонятно..
Вітаю! Вибачте, дещо не зрозумів вашу ситуацію. Можете уточнити більш детальніше, будь ласка? /Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
а что тут непонятного, лорд? Звонит мне женщина с незнакомого номера из Кропивницкого и заявляет, а давайте, мол я буду вашим персональным менеджером. Я у неё уточняю: А что случилось с Евгением из Днепропетровского отделения, где я сейчас обслуживаюсь, ведь он мой персональный, забрали на войну? Нет говорит, жив-здоров. Я просто суперменеджер по Донецкому региону (что за регион просветите за одно пожалуйста. Туда входит и Кропивницкий и Днепр?)Ну ладно, не хотите, чтобы я вас из Кропивницкого курировала, обслуживайтесь себе в Днепре и дальше На том и порешали. Вот сижу и думаю, много ли я потерял в лице этой барышни. Может она из тех суперменеджеров, которые как у бегемота в своё время были, которые могли решить любой вопрос..И можно было бы у неё заказать валюту, не дожидаясь пока средства упадут на карту..
Sense Bank написав:Вітаю! Вибачте, дещо не зрозумів вашу ситуацію. Можете уточнити більш детальніше, будь ласка? /Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
а что тут непонятного, лорд? Звонит мне женщина с незнакомого номера из Кропивницкого и заявляет, а давайте, мол я буду вашим персональным менеджером. Я у неё уточняю: А что случилось с Евгением из Днепропетровского отделения, где я сейчас обслуживаюсь, ведь он мой персональный, забрали на войну? Нет говорит, жив-здоров. Я просто суперменеджер по Донецкому региону (что за регион просветите за одно пожалуйста. Туда входит и Кропивницкий и Днепр?)Ну ладно, не хотите, чтобы я вас из Кропивницкого курировала, обслуживайтесь себе в Днепре и дальше На том и порешали. Вот сижу и думаю, много ли я потерял в лице этой барышни. Может она из тех суперменеджеров, которые как у бегемота в своё время были, которые могли решить любой вопрос..И можно было бы у неё заказать валюту, не дожидаясь пока средства упадут на карту..
Вибачте, але я Зоряний лорд Підтримки.. Дякую що уточнили, я вам зараз напишу у приватні повідомлення. Мені необхідні ваші дані для перевірки цієї інформації. /Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
AlexSV написав:По моей карте Visa Infinite было подключено без моего ведома смс информирование и сегодня списана комиссия. Sense bank, решили таким образом подзаработать?)
Бачу, що у вас картка вже була оформлена давно, тому за замовчуванням і були підключені смс повідомлення згідно тарифу картки.
Але якщо ви хочете переключити їх на безкоштовні пуш сповіщення, то зробіть наступне: 1. Перейдіть у Продукти або натисніть на цей лінк: https://hi.sensebank.com.ua/depoprolongation 2. У розділі "Рахунки та картки" натисніть на рахунок, до якого випущена потрібна картка; 3. Натисніть на зображення картки та оберіть "SMS/Push-сповіщення"; 4. Оберіть "Push-сповіщення на телефон". /Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Ярослав, там Push и были изначально подключены, и меня все устраивало. Право менять Push на смс я Вашему банку не давал. Более того, ни одной смс я не получал, как ни странно. Так что сторнируйте списание комиссии, и на будущее, не занимайтесь самодеятельностью….
emeta написав:Может она из тех суперменеджеров, которые как у бегемота в своё время были, которые могли решить любой вопрос..И можно было бы у неё заказать валюту, не дожидаясь пока средства упадут на карту..
Так это у неё и нужно было спрашивать. Спросили бы прямо какие супер услуги она может предложить.
greenozon написав:Sense Bank а можете дати список що враховується (або що ні) ось наприклад акції та ОВДП куплені в додатку - не враховуються, вірно?
а 3 міс. конвертаційний депозит як? і інші деталі цікавлять
Враховуються залишки на карткових рахунках, депозитах та поточних рахунках. Якщо це кредитна картка, то враховуються тільки власні кошти на ній. Щодо конвертаційного депозиту, то так він також буде рахуватись. Стосовно ОВДП, то вони не враховуються
/Андрій
як ліміти на сеп ,якщо у мене три пакета і три гривнєві картки?
Не знаю чи пов'язано це якось зі змінами в банку при переході на СЕП-4, але сьогодні відсотки по швидкому (який закінчувався сьогодні і йшов на пролонгацію) зненацькО впали на картку. Попередні 2 тижні - такі відсотки (як і повернення "тіла" депозиту що припадало на вихідні) платились виключно у понеділок. Зміни на краще? Так воно тепер працюватиме і по іншим вкладам (як воно нормально працювало до лютого поки комусь придумкуватуму у Сенсі не захотілось змін)? Представники банку - прокоментуєте?