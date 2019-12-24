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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 716717718719

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
19
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 07:36

Судя по всему банк порезал 250 бонусов в месяц за пополнение карты картой другого банка. Несмотря на то, что по крайне мере у меня эта акция должна была закончиться только в июне, она закончилась получается в марте.
dedmvi
 
Повідомлень: 235
З нами з: 03.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 08:59

  AlexSV написав:Ярослав, там Push и были изначально подключены, и меня все устраивало. Право менять Push на смс я Вашему банку не давал. Более того, ни одной смс я не получал, как ни странно. Так что сторнируйте списание комиссии, и на будущее, не занимайтесь самодеятельностью….

Зрозумів вас. Тоді зараз напишу у приватні повідомлення та все ретельно перевірю, чому відбулася зміна :(
Але хочу додатково уточнити, що плата може списуватися не лише за смс на телефон, але якщо у вас підлючено інформування на Вайбер і по операціям ви отримували там повідомлення.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11621
З нами з: 18.02.13
Подякував: 136 раз.
Подякували: 1210 раз.
 
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  #<1 ... 716717718719
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