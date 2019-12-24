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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 кві, 2023 07:36
Судя по всему банк порезал 250 бонусов в месяц за пополнение карты картой другого банка. Несмотря на то, что по крайне мере у меня эта акция должна была закончиться только в июне, она закончилась получается в марте.
Додано: Суб 01 кві, 2023 08:59
Зрозумів вас. Тоді зараз напишу у приватні повідомлення та все ретельно перевірю, чому відбулася зміна
Але хочу додатково уточнити, що плата може списуватися не лише за смс на телефон, але якщо у вас підлючено інформування на Вайбер і по операціям ви отримували там повідомлення.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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