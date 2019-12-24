Додано: Суб 01 кві, 2023 11:35

Sense Bank написав: дійсно, із-за того, що відбувся перехід на СЕП 4.0, відтепер відсотки по депозиту будуть нараховуватися й у вихідний день. Так само й закриття депозиту може бути у вихідний день, відтепер не потрібно чекати понеділка

Я думаю, що це зміни на краще, чи не так? дійсно, із-за того, що відбувся перехід на СЕП 4.0, відтепер відсотки по депозиту будуть нараховуватися й у вихідний день. Так само й закриття депозиту може бути у вихідний день, відтепер не потрібно чекати понеділкаЯ думаю, що це зміни на краще, чи не так?

Чудова новина. Дякую. Це дійсно, як на мене зміни на краще.А тепер якщо можна ще одне уточнююче питання - а як тепер буде з відкриттям депозитів? Донедавна було загальновідомо, що відкривати депо у Сенсі у суботу чи неділю - марна трата часу, бо відсотки у цьому випадку почнуть нараховуватись лише з першого робочого дня після вихідних. Чи не готовий Сенс здійснити прорив і у цьому питанні? Мається на увазі - якщо наприклад відкрити триденний депо сьогодні у суботу - він повернеться у вівторок з нарахуванням відсотків за три дні? Чи лише у четвер? Як система сприйме відкриття депо у суботу?Upd. Питання знімається. Вже потестив. Депо відкрите сьогодні має термін дії до 4 квітня. Чудово. Дійсно зміни на краще. Тепер у Сенсі можна відкривати депо і у вихідні без втрати відсотків як це давно вже було реалізовано у тих же пумба, привата, моні, абанку.