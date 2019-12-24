RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 717718719720>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
19
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 07:36

Судя по всему банк порезал 250 бонусов в месяц за пополнение карты картой другого банка. Несмотря на то, что по крайне мере у меня эта акция должна была закончиться только в июне, она закончилась получается в марте.
dedmvi
 
Повідомлень: 235
З нами з: 03.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 08:59

  AlexSV написав:Ярослав, там Push и были изначально подключены, и меня все устраивало. Право менять Push на смс я Вашему банку не давал. Более того, ни одной смс я не получал, как ни странно. Так что сторнируйте списание комиссии, и на будущее, не занимайтесь самодеятельностью….

Зрозумів вас. Тоді зараз напишу у приватні повідомлення та все ретельно перевірю, чому відбулася зміна :(
Але хочу додатково уточнити, що плата може списуватися не лише за смс на телефон, але якщо у вас підлючено інформування на Вайбер і по операціям ви отримували там повідомлення.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11624
З нами з: 18.02.13
Подякував: 137 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 09:30

  Ой+ написав:
  ЯНаФоруме написав:Но забрал продукты. Наверное я стал слишком много и часто зарабатывать на бонусах.

По трьом акаунтам продуктів нема на кешбек, як і чогось путнього. Але і так не використовував сенс для продуктів, бо сенсу в цьому не було.

От этого банка отрицательная мотивация по категориям: если банку показалось, что "много зарабатываешь", то могут срезать ставку до символического (если есть куда срезать), или вообще убрать эту категорию.
Вроде это можно и в свою пользу - карту на полку, и банк может предложить что-то интереснее среднего по палате
H225
 
Повідомлень: 5
З нами з: 23.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 10:08

  Alien написав:Не знаю чи пов'язано це якось зі змінами в банку при переході на СЕП-4, але сьогодні відсотки по швидкому (який закінчувався сьогодні і йшов на пролонгацію) зненацькО впали на картку. Попередні 2 тижні - такі відсотки (як і повернення "тіла" депозиту що припадало на вихідні) платились виключно у понеділок. Зміни на краще? Так воно тепер працюватиме і по іншим вкладам (як воно нормально працювало до лютого поки комусь придумкуватуму у Сенсі не захотілось змін)? Представники банку - прокоментуєте?

upd: дійсно, із-за того, що відбувся перехід на СЕП 4.0, відтепер відсотки по депозиту будуть нараховуватися й у вихідний день. Так само й закриття депозиту може бути у вихідний день, відтепер не потрібно чекати понеділка :roll:
Я думаю, що це зміни на краще, чи не так? :)
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11624
З нами з: 18.02.13
Подякував: 137 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 11:23

  dedmvi написав:Судя по всему банк порезал 250 бонусов в месяц за пополнение карты картой другого банка. Несмотря на то, что по крайне мере у меня эта акция должна была закончиться только в июне, она закончилась получается в марте.

Потрібно перевірити ваші дані, щоб розібратися у вашому питанні. Вже пишу у ПП.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11624
З нами з: 18.02.13
Подякував: 137 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 11:35

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:дійсно, із-за того, що відбувся перехід на СЕП 4.0, відтепер відсотки по депозиту будуть нараховуватися й у вихідний день. Так само й закриття депозиту може бути у вихідний день, відтепер не потрібно чекати понеділка :roll:
Я думаю, що це зміни на краще, чи не так?

Чудова новина. Дякую. Це дійсно, як на мене зміни на краще.
А тепер якщо можна ще одне уточнююче питання - а як тепер буде з відкриттям депозитів? Донедавна було загальновідомо, що відкривати депо у Сенсі у суботу чи неділю - марна трата часу, бо відсотки у цьому випадку почнуть нараховуватись лише з першого робочого дня після вихідних. Чи не готовий Сенс здійснити прорив і у цьому питанні? Мається на увазі - якщо наприклад відкрити триденний депо сьогодні у суботу - він повернеться у вівторок з нарахуванням відсотків за три дні? Чи лише у четвер? Як система сприйме відкриття депо у суботу?
Upd. Питання знімається. Вже потестив. Депо відкрите сьогодні має термін дії до 4 квітня. Чудово. Дійсно зміни на краще. Тепер у Сенсі можна відкривати депо і у вихідні без втрати відсотків як це давно вже було реалізовано у тих же пумба, привата, моні, абанку.
Alien
 
Повідомлень: 1714
З нами з: 12.01.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 12:41

Хто ще не обрав категорії кешбеку - не спішіть
в телеграмі підтримка банку написала що можливо (це не точно) додадуть продукти
greenozon
 
Повідомлень: 14862
З нами з: 01.06.14
Подякував: 309 раз.
Подякували: 1407 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 13:09

  greenozon написав:Хто ще не обрав категорії кешбеку - не спішіть
в телеграмі підтримка банку написала що можливо (це не точно) додадуть продукти

Все вірно. Ба більше, хто ще не обрав категорії, перезайдіть в застосунок і вам буде оновлений список категорій вже зараз ;)

upd: але це не точно, точніше не у всіх можуть категорії оновитися. У мене не оновилися. В цей раз я без "Продуктів" :mrgreen:
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Востаннє редагувалось Sense Bank в Суб 01 кві, 2023 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11624
З нами з: 18.02.13
Подякував: 137 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 13:11

  greenozon написав:Хто ще не обрав категорії кешбеку - не спішіть
в телеграмі підтримка банку написала що можливо (це не точно) додадуть продукти

В прошлом месяце было аж 0.75%.
Кому они н нужны
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1823
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 13:13

  idealstorm написав:
  greenozon написав:Хто ще не обрав категорії кешбеку - не спішіть
в телеграмі підтримка банку написала що можливо (це не точно) додадуть продукти

В прошлом месяце было аж 0.75%.
Кому они н нужны


а де є кращі пропозиції?

PS знайшов (зранку ще не оновлювали, але вже є квітень)

https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
greenozon
 
Повідомлень: 14862
З нами з: 01.06.14
Подякував: 309 раз.
Подякували: 1407 раз.
 
Профіль
1
1
3
  #<1 ... 717718719720>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
10 3262
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 кві, 2023 09:23
Amethyst
О.Bank 1 ... 108, 109, 110
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1095 201340
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 бер, 2023 10:30
lara_08

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1750)
01.04.2023 14:43
Ринок ОВДП (4001)
01.04.2023 14:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.