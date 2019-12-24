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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 кві, 2023 07:36
Судя по всему банк порезал 250 бонусов в месяц за пополнение карты картой другого банка. Несмотря на то, что по крайне мере у меня эта акция должна была закончиться только в июне, она закончилась получается в марте.
Додано: Суб 01 кві, 2023 08:59
Зрозумів вас. Тоді зараз напишу у приватні повідомлення та все ретельно перевірю, чому відбулася зміна
Але хочу додатково уточнити, що плата може списуватися не лише за смс на телефон, але якщо у вас підлючено інформування на Вайбер і по операціям ви отримували там повідомлення.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Суб 01 кві, 2023 09:30
От этого банка отрицательная мотивация по категориям: если банку показалось, что "много зарабатываешь", то могут срезать ставку до символического (если есть куда срезать), или вообще убрать эту категорию.
Вроде это можно и в свою пользу - карту на полку, и банк может предложить что-то интереснее среднего по палате
Додано: Суб 01 кві, 2023 10:08
upd: дійсно, із-за того, що відбувся перехід на СЕП 4.0, відтепер відсотки по депозиту будуть нараховуватися й у вихідний день. Так само й закриття депозиту може бути у вихідний день, відтепер не потрібно чекати понеділка
Я думаю, що це зміни на краще, чи не так?
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Суб 01 кві, 2023 11:23
Потрібно перевірити ваші дані, щоб розібратися у вашому питанні. Вже пишу у ПП.
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Суб 01 кві, 2023 11:35
Re: Sense Bank
Чудова новина. Дякую. Це дійсно, як на мене зміни на краще.
А тепер якщо можна ще одне уточнююче питання - а як тепер буде з відкриттям депозитів? Донедавна було загальновідомо, що відкривати депо у Сенсі у суботу чи неділю - марна трата часу, бо відсотки у цьому випадку почнуть нараховуватись лише з першого робочого дня після вихідних. Чи не готовий Сенс здійснити прорив і у цьому питанні? Мається на увазі - якщо наприклад відкрити триденний депо сьогодні у суботу - він повернеться у вівторок з нарахуванням відсотків за три дні? Чи лише у четвер? Як система сприйме відкриття депо у суботу?
Upd. Питання знімається. Вже потестив. Депо відкрите сьогодні має термін дії до 4 квітня. Чудово. Дійсно зміни на краще. Тепер у Сенсі можна відкривати депо і у вихідні без втрати відсотків як це давно вже було реалізовано у тих же пумба, привата, моні, абанку.
Додано: Суб 01 кві, 2023 12:41
Хто ще не обрав категорії кешбеку - не спішіть
в телеграмі підтримка банку написала що можливо (це не точно) додадуть продукти
Додано: Суб 01 кві, 2023 13:09
Все вірно. Ба більше, хто ще не обрав категорії, перезайдіть в застосунок і вам буде оновлений список категорій вже зараз
upd: але це не точно, точніше не у всіх можуть категорії оновитися. У мене не оновилися. В цей раз я без "Продуктів"
/Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Востаннє редагувалось Sense Bank в Суб 01 кві, 2023 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 кві, 2023 13:11
Додано: Суб 01 кві, 2023 13:13
а де є кращі пропозиції?
PS знайшов (зранку ще не оновлювали, але вже є квітень)
https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
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