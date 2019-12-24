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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 717718719720

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
19
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 13:21

Re: Sense Bank

  greenozon написав:а де є кращі пропозиції?

Ізі-банк - 1.5% брудними і за кредитні і за свої
Вєрка від Тасі - 1% ЧИСТИМИ за кредитні
Спортбанк - 1% брудними за кредитні (0.7% брудними за свої - це гірше ніж у Сенсі). Якщо попередній місяць у "Рюкзаку" було постійно не менше 10к грн. кешбек буде 1.5%
Монобанк та ПУМБ - 1% брудними за власні (0.75% за кредитні - тут як у Сенсі)

Тобто краще ніж у Сенсі майже усюди де є кешбек на продукти. І до того ж у всіх перерахованих банках - більш менш нормальна система виводу кешбека а не дебільні кеш'Ю, де по суті вам кешбек дають не реальними грошима, а новою покупкою (гроші за яку вам потім повернуть)
Alien
 
Повідомлень: 1714
З нами з: 12.01.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 482 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 15:53

Re: Sense Bank

Чи може хтось підказати найменьш витратний метод виведення коштів з рахунку Paypal на валютну картку?
Charter
 
Повідомлень: 128
З нами з: 27.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 16:21

  Alien написав:
  greenozon написав:а де є кращі пропозиції?

Ізі-банк - 1.5% брудними і за кредитні і за свої
Вєрка від Тасі - 1% ЧИСТИМИ за кредитні
Спортбанк - 1% брудними за кредитні (0.7% брудними за свої - це гірше ніж у Сенсі). Якщо попередній місяць у "Рюкзаку" було постійно не менше 10к грн. кешбек буде 1.5%
Монобанк та ПУМБ - 1% брудними за власні (0.75% за кредитні - тут як у Сенсі)

Тобто краще ніж у Сенсі майже усюди де є кешбек на продукти. І до того ж у всіх перерахованих банках - більш менш нормальна система виводу кешбека а не дебільні кеш'Ю, де по суті вам кешбек дають не реальними грошима, а новою покупкою (гроші за яку вам потім повернуть)

піреус 2%
Bosstone
 
Повідомлень: 2258
З нами з: 21.04.10
Подякував: 802 раз.
Подякували: 296 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 16:49

А як на валютній картці робити операції що не списувались кошти за неактивний рахунок? Валюту через касу закидати або конверт-депо, є ще якісь варіанти?
sergia
 
Повідомлень: 536
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