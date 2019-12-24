Ізі-банк - 1.5% брудними і за кредитні і за свої
Вєрка від Тасі - 1% ЧИСТИМИ за кредитні
Спортбанк - 1% брудними за кредитні (0.7% брудними за свої - це гірше ніж у Сенсі). Якщо попередній місяць у "Рюкзаку" було постійно не менше 10к грн. кешбек буде 1.5%
Монобанк та ПУМБ - 1% брудними за власні (0.75% за кредитні - тут як у Сенсі)
Тобто краще ніж у Сенсі майже усюди де є кешбек на продукти. І до того ж у всіх перерахованих банках - більш менш нормальна система виводу кешбека а не дебільні кеш'Ю, де по суті вам кешбек дають не реальними грошима, а новою покупкою (гроші за яку вам потім повернуть)