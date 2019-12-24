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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 кві, 2023 13:13
idealstorm написав: greenozon написав:
Хто ще не обрав категорії кешбеку - не спішіть
в телеграмі підтримка банку написала що можливо (це не точно) додадуть продукти
В прошлом месяце было аж 0.75%.
Кому они н нужны
а де є кращі пропозиції?
PS знайшов (зранку ще не оновлювали, але вже є квітень)https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
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greenozon
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Додано: Суб 01 кві, 2023 13:21
greenozon написав:
а де є кращі пропозиції?
Ізі-банк - 1.5% брудними і за кредитні і за свої
Вєрка від Тасі - 1% ЧИСТИМИ за кредитні
Спортбанк - 1% брудними за кредитні (0.7% брудними за свої - це гірше ніж у Сенсі). Якщо попередній місяць у "Рюкзаку" було постійно не менше 10к грн. кешбек буде 1.5%
Монобанк та ПУМБ - 1% брудними за власні (0.75% за кредитні - тут як у Сенсі)
Тобто краще ніж у Сенсі майже усюди де є кешбек на продукти. І до того ж у всіх перерахованих банках - більш менш нормальна система виводу кешбека а не дебільні кеш'Ю, де по суті вам кешбек дають не реальними грошима, а новою покупкою (гроші за яку вам потім повернуть)
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Alien
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Додано: Суб 01 кві, 2023 15:53
Чи може хтось підказати найменьш витратний метод виведення коштів з рахунку Paypal на валютну картку?
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Додано: Суб 01 кві, 2023 16:21
Alien написав: greenozon написав:
а де є кращі пропозиції?
Ізі-банк - 1.5% брудними і за кредитні і за свої
Вєрка від Тасі - 1% ЧИСТИМИ за кредитні
Спортбанк - 1% брудними за кредитні (0.7% брудними за свої - це гірше ніж у Сенсі). Якщо попередній місяць у "Рюкзаку" було постійно не менше 10к грн. кешбек буде 1.5%
Монобанк та ПУМБ - 1% брудними за власні (0.75% за кредитні - тут як у Сенсі)
Тобто краще ніж у Сенсі майже усюди де є кешбек на продукти. І до того ж у всіх перерахованих банках - більш менш нормальна система виводу кешбека а не дебільні кеш'Ю, де по суті вам кешбек дають не реальними грошима, а новою покупкою (гроші за яку вам потім повернуть)
піреус 2%
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Bosstone
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Додано: Суб 01 кві, 2023 16:49
А як на валютній картці робити операції що не списувались кошти за неактивний рахунок? Валюту через касу закидати або конверт-депо, є ще якісь варіанти?
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sergia
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Додано: Суб 01 кві, 2023 17:23
Панове.
Якщо закрити пакет зараз (сьогодні – завтра), то виконувати умови безкоштовності вже не потрібно?
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Прораб
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Додано: Суб 01 кві, 2023 17:37
sergia
Зробіть операцію обміну валюти у додатку, буквально на 1 долл (чи євро)
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Navegantes
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Додано: Суб 01 кві, 2023 17:46
Navegantes написав:sergia
Зробіть операцію обміну валюти у додатку, буквально на 1 долл (чи євро)
купити, воно хіба не заборонено?
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sergia
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Додано: Суб 01 кві, 2023 18:29
Alien написав:
Не знаю чи пов'язано це якось зі змінами в банку при переході на СЕП-4, але сьогодні відсотки по швидкому.
А о котрій годині зарахування відбулося!?
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melkh
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Додано: Суб 01 кві, 2023 18:32
melkh написав: Alien написав:
Не знаю чи пов'язано це якось зі змінами в банку при переході на СЕП-4, але сьогодні відсотки по швидкому.
А о котрій годині зарахування відбулося!?
Як звичайно останнім часом тут заходять відсотки - о 8:15
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Alien
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