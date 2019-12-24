Ізі-банк - 1.5% брудними і за кредитні і за свої Вєрка від Тасі - 1% ЧИСТИМИ за кредитні Спортбанк - 1% брудними за кредитні (0.7% брудними за свої - це гірше ніж у Сенсі). Якщо попередній місяць у "Рюкзаку" було постійно не менше 10к грн. кешбек буде 1.5% Монобанк та ПУМБ - 1% брудними за власні (0.75% за кредитні - тут як у Сенсі)
Сенс ще і кред.ліміт порізав до смішного. Тому краще тим же абанком мати ще і 1-2 місяці грейсу.
Alien написав:Донедавна було загальновідомо, що відкривати депо у Сенсі у суботу чи неділю - марна трата часу, бо відсотки у цьому випадку почнуть нараховуватись лише з першого робочого дня після вихідних
Як система сприйме відкриття депо у суботу?
Upd. Питання знімається. Вже потестив. Депо відкрите сьогодні має термін дії до 4 квітня. Тепер у Сенсі можна відкривати депо і у вихідні без втрати відсотків
термін дії до 4 квітня - так, а відсотки нарахують лише за 1 день(чи 2 ?) - не може такого бути
Alien написав:Донедавна було загальновідомо, що відкривати депо у Сенсі у суботу чи неділю - марна трата часу, бо відсотки у цьому випадку почнуть нараховуватись лише з першого робочого дня після вихідних
Як система сприйме відкриття депо у суботу?
Upd. Питання знімається. Вже потестив. Депо відкрите сьогодні має термін дії до 4 квітня. Тепер у Сенсі можна відкривати депо і у вихідні без втрати відсотків
термін дії до 4 квітня - так, а відсотки нарахують лише за 1 день(чи 2 ?) - не може такого бути
Я не можу дивитись в майбутнє. І на ваше питання раніше ніж у вівторок навряд чи хтось надасть достовірну відповідь. Втім уже зараз у додатку сенса бачу ось таке: Поки я не бачу підстав сумніватись що Сенс збирається заплатити саме за три дні