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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 718719720721

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
19
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 19:02

  Alien написав:
  melkh написав:
  Alien написав:Не знаю чи пов'язано це якось зі змінами в банку при переході на СЕП-4, але сьогодні відсотки по швидкому.
А о котрій годині зарахування відбулося!?

Як звичайно останнім часом тут заходять відсотки - о 8:15

Ви визначтеся, чи по швидкому, чи як звичайно
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 19:05

  Alien написав:
  greenozon написав:а де є кращі пропозиції?

Ізі-банк - 1.5% брудними і за кредитні і за свої
Вєрка від Тасі - 1% ЧИСТИМИ за кредитні
Спортбанк - 1% брудними за кредитні (0.7% брудними за свої - це гірше ніж у Сенсі). Якщо попередній місяць у "Рюкзаку" було постійно не менше 10к грн. кешбек буде 1.5%
Монобанк та ПУМБ - 1% брудними за власні (0.75% за кредитні - тут як у Сенсі)

Сенс ще і кред.ліміт порізав до смішного. Тому краще тим же абанком мати ще і 1-2 місяці грейсу.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 19:05

  Alien написав:Донедавна було загальновідомо, що відкривати депо у Сенсі у суботу чи неділю - марна трата часу, бо відсотки у цьому випадку почнуть нараховуватись лише з першого робочого дня після вихідних

Як система сприйме відкриття депо у суботу?

Upd. Питання знімається. Вже потестив. Депо відкрите сьогодні має термін дії до 4 квітня.
Тепер у Сенсі можна відкривати депо і у вихідні без втрати відсотків
термін дії до 4 квітня - так,
а відсотки нарахують лише за 1 день(чи 2 ?) - не може такого бути :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 19:17

  idealstorm написав:
  Alien написав:
  Alien написав:Не знаю чи пов'язано це якось зі змінами в банку при переході на СЕП-4, але сьогодні відсотки по швидкому.

Як звичайно останнім часом тут заходять відсотки - о 8:15

Ви визначтеся, чи по швидкому, чи як звичайно

Ви мабуть прикалуєтесь? То де смайлики? "Швидкий" - назва депозиту. "Як звичайно" - це характеристика часу коли сплачуються відсотки. Ви змішуєте принципово різні категорії
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 19:24

  flysoulfly написав:
  Alien написав:Донедавна було загальновідомо, що відкривати депо у Сенсі у суботу чи неділю - марна трата часу, бо відсотки у цьому випадку почнуть нараховуватись лише з першого робочого дня після вихідних

Як система сприйме відкриття депо у суботу?

Upd. Питання знімається. Вже потестив. Депо відкрите сьогодні має термін дії до 4 квітня.
Тепер у Сенсі можна відкривати депо і у вихідні без втрати відсотків
термін дії до 4 квітня - так,
а відсотки нарахують лише за 1 день(чи 2 ?) - не може такого бути :?:

Я не можу дивитись в майбутнє. І на ваше питання раніше ніж у вівторок навряд чи хтось надасть достовірну відповідь. Втім уже зараз у додатку сенса бачу ось таке:
Зображення
Поки я не бачу підстав сумніватись що Сенс збирається заплатити саме за три дні
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 19:40

  Alien написав:Я не можу дивитись в майбутнє.

Поки я не бачу підстав сумніватись що Сенс збирається заплатити саме за три дні
А конвертдепо тут в суботу відкриють?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 01 кві, 2023 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 19:45

Re: Sense Bank

  flysoulfly написав:А конвертдепо тут в субботу відкриють?

Откроют, но зачем она Вам при таком курсе.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 19:50

  ВIВ написав:
  flysoulfly написав:А конвертдепо тут в субботу відкриють?

Откроют, но зачем она Вам при таком курсе.
при каком курсе? - итоговый будет 37,21 ,сдавал по 38,75 (нет, не сегодня :mrgreen: )
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