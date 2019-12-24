Додано: Нед 02 кві, 2023 08:27

В доповнення до вчорашньої інформації стосовно того, що в сенсі після переходу на сеп-4 сталися суттєві зміни в питанні нарахування та сплати відсотків на вихідних хочу додати таке:

1. Зміни стосуються не тільки гривневих, а і валютних депо. Причому зміни стосуються і договорів, у яких передбачена як щомісячна виплата відсотків так і капіталізація Сьогодні по одному з таких доларових депо успішно відбулася капіталізація відсотків.

2. Хто сумнівався що по відкритому на вихідних депо відсотки можуть за вихідні не заплатити - схоже помилився. Так, у мене ще не закінчився триденний депо відкритий учора до 4 квітня. Але мій висновок ґрунтується на іншому прикладі. Зокрема учора я поповнив інший депо, термін дії якого мав закінчитись сьогодні. Так ось по цьому депо відсотки за один день на суму поповнення були таки нараховані та виплачені. Отже тема реально працює.

3. А ось, що як виявилось на вихідних таки не працює - це... Відміна пролонгації. Депо, який по строку діяв до сьогодні і по якому вчора перемикач пролонгації був поставлений у положення "вимк" - виявився пролонгованим ще на 3 дні, хоча відсотки по ньому таки впали на рахунок. Причому перемикач лишився у положенні "вимк". Отже вимкнути пролонгацію на вихідних, якщо депо закінчується поточними вихідними неможливо. Щоб усі кошти (а не тільки відсотки) таки впали на рахунок у вихідні - вимкнення пролонгації необхідно робити не пізніше п'ятниці.