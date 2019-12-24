Ізі-банк - 1.5% брудними і за кредитні і за свої Вєрка від Тасі - 1% ЧИСТИМИ за кредитні Спортбанк - 1% брудними за кредитні (0.7% брудними за свої - це гірше ніж у Сенсі). Якщо попередній місяць у "Рюкзаку" було постійно не менше 10к грн. кешбек буде 1.5% Монобанк та ПУМБ - 1% брудними за власні (0.75% за кредитні - тут як у Сенсі)
Тобто краще ніж у Сенсі майже усюди де є кешбек на продукти. І до того ж у всіх перерахованих банках - більш менш нормальна система виводу кешбека а не дебільні кеш'Ю, де по суті вам кешбек дають не реальними грошима, а новою покупкою (гроші за яку вам потім повернуть)
Абсолютно вірно. Izibank - лідер по продуктам вже кілька місяців. Хто ще не відкрив - можу дати рефералку (у особисті, звичайно). Верка - теж непогано, але 1,2075% від Ізі трішечки краще, ніж 1% від Вєри (ти Б5) Продукти у Альфі (вибачте, у Сенсі...) - для лінивих.
В доповнення до вчорашньої інформації стосовно того, що в сенсі після переходу на сеп-4 сталися суттєві зміни в питанні нарахування та сплати відсотків на вихідних хочу додати таке: 1. Зміни стосуються не тільки гривневих, а і валютних депо. Причому зміни стосуються і договорів, у яких передбачена як щомісячна виплата відсотків так і капіталізація Сьогодні по одному з таких доларових депо успішно відбулася капіталізація відсотків. 2. Хто сумнівався що по відкритому на вихідних депо відсотки можуть за вихідні не заплатити - схоже помилився. Так, у мене ще не закінчився триденний депо відкритий учора до 4 квітня. Але мій висновок ґрунтується на іншому прикладі. Зокрема учора я поповнив інший депо, термін дії якого мав закінчитись сьогодні. Так ось по цьому депо відсотки за один день на суму поповнення були таки нараховані та виплачені. Отже тема реально працює. 3. А ось, що як виявилось на вихідних таки не працює - це... Відміна пролонгації. Депо, який по строку діяв до сьогодні і по якому вчора перемикач пролонгації був поставлений у положення "вимк" - виявився пролонгованим ще на 3 дні, хоча відсотки по ньому таки впали на рахунок. Причому перемикач лишився у положенні "вимк". Отже вимкнути пролонгацію на вихідних, якщо депо закінчується поточними вихідними неможливо. Щоб усі кошти (а не тільки відсотки) таки впали на рахунок у вихідні - вимкнення пролонгації необхідно робити не пізніше п'ятниці.
Добрий день! Питання до представника банку. Хотів замовити готівку для зняття у відділенні Києва на Повітрофлотський проспект 36. Завжди туди замовляв та отримував без проблем. Зараз звернувся у чат, мені відмовили в замовленні на це відділення. Дали список, куди тепер можна замовляти і які мені не підходять. Як зараз замовити готівку конкретно на це віддалення? Можливо, підійти до менеджера у відділенні чи ще якісь варіанти? Дякую.
Alex_TT Відділення на Повітрофлотському проспекті доступне для замовлення готівки. Я переглянув ваш чат і вже переговорив з колегою, що з вами спілкувалась. Скоріш за все трішки запрацювалась і не помітила це відділення в переліку. Особисто від себе приношу вибачення за такий конфуз 😅 Напишіть, будь ласка, в чат і вам допоможуть із замовленням готівки
Sense Bank написав:Alex_TT Відділення на Повітрофлотському проспекті доступне для замовлення готівки. Я переглянув ваш чат і вже переговорив з колегою, що з вами спілкувалась. Скоріш за все трішки запрацювалась і не помітила це відділення в переліку. Особисто від себе приношу вибачення за такий конфуз 😅 Напишіть, будь ласка, в чат і вам допоможуть із замовленням готівки
Alien написав:після переходу на сеп-4 сталися суттєві зміни
Я не розумію до чого тут СЕП до АБС і кардпроцесінХу? З новим СЕП4 гроші будуть зараховані на (карт)рахунок і у вихідні, але внутрібанк і сінхронізація з картою може бути виконана зі звичайною затримкою(регламентом) для АБС. ІМХО, зараз смузісти поки настроюють отой СЕП4 і гонять наскрізь всі гроші, але за тиждень-два всі крантики АБС то позакручують і буде нове щастя для клієнта
Alien написав:після переходу на сеп-4 сталися суттєві зміни
Я не розумію до чого тут СЕП до АБС і кардпроцесінХу? З новим СЕП4 гроші будуть зараховані на (карт)рахунок і у вихідні, але внутрібанк і сінхронізація з картою може бути виконана зі звичайною затримкою(регламентом) для АБС. ІМХО, зараз смузісти поки настроюють отой СЕП4 і гонять наскрізь всі гроші, але за тиждень-два всі крантики АБС то позакручують і буде нове щастя для клієнта
Вони пишуть для кількості. А без того, швидкісний скоро закриють або ставку знизять до дна. Тож проблема відпаде само собою.
Alien написав:після переходу на сеп-4 сталися суттєві зміни
Я не розумію до чого тут СЕП до АБС і кардпроцесінХу? З новим СЕП4 гроші будуть зараховані на (карт)рахунок і у вихідні, але внутрібанк і сінхронізація з картою може бути виконана зі звичайною затримкою(регламентом) для АБС. ІМХО, зараз смузісти поки настроюють отой СЕП4 і гонять наскрізь всі гроші, але за тиждень-два всі крантики АБС то позакручують і буде нове щастя для клієнта
Я вас розумію і в принципі погоджуюсь що СЕП та АБС з процесінгом не прямоповязані речі. Втім хочу звернути вашу увагу просто на 1 фразу представника банку, на яку звернув увагу вчора я. Ця цитата ось з цього повідомлення viewtopic.php?p=5560784#p5560784 і звучить так:
Sense Bank написав:дійсно, із-за того, що відбувся перехід на СЕП 4.0, відтепер відсотки по депозиту будуть нараховуватися й у вихідний день. Так само й закриття депозиту може бути у вихідний день, відтепер не потрібно чекати понеділка
Як на мене у цій цитаті представник банку визнав наявніть причинно-наслідкового зв'язку між введеннями сеп-4 та змінами які наразі спостерігаються в Сенсі з нарахуванням та виплатою відсотків. Звичайно представник банку теж може помилятись, або зміни можуть мати тимчасовий характер і скоро будуть відкочені назад. Але наразі все виглядає саме так
Згідно ось цього посилання https://sensebank.com.ua/upload/cashu/P ... 42023.html сенс сьогодні планує провести в чаті додатку вікторину на знання власне сенсу. Перші правильно відповівші на питання отримають по 100 бонусів горіхами. Втім наразі у чаті відповідна кнопка відсутня. Підтримка на питання коли - відповідає що конкретного часу запуску вікторини немає. Пропонує слідкувати за оголошеннями в інстаграмі або періодично заходити у додаток