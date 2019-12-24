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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 720721722723

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
19
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 08:22

Alien
Початок о 10:00 8)
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11628
З нами з: 18.02.13
Подякував: 137 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 08:32

  Sense Bank написав:Alien
Початок о 10:00 8)
*Микита

За Києвом чи Мск?🤣
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1826
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 183 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 08:43

idealstorm
За чернігівським часом :shock:
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11628
З нами з: 18.02.13
Подякував: 137 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:01

  idealstorm написав:
  Sense Bank написав:Alien
Початок о 10:00 8)
*Микита

За Києвом чи Мск?🤣

Наразі час співпадає в Києві і москві. А от у Сенса явно відстає годинник.
Искатель
 
Повідомлень: 5902
З нами з: 22.02.16
Подякував: 934 раз.
Подякували: 4752 раз.
 
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6
13
2
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:02

  Sense Bank написав:idealstorm
За чернігівським часом :shock:
*Микита

Микито - нема - традиційно щось пішло не так? ;)
Alien
 
Повідомлень: 1733
З нами з: 12.01.20
Подякував: 56 раз.
Подякували: 486 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:04

Панове-представники Сенсу!
Поважна публіка чекає... Підштовхніть там виконавців.
Я участь в нараді відмінив, щоб погратися :)
Искатель
 
Повідомлень: 5902
З нами з: 22.02.16
Подякував: 934 раз.
Подякували: 4752 раз.
 
Профіль
6
13
2
  #<1 ... 720721722723
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