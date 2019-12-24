Alien
Початок о 10:00
*Микита
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 кві, 2023 09:01
Додано: Пон 03 кві, 2023 09:02
Додано: Пон 03 кві, 2023 09:04
Панове-представники Сенсу!
Поважна публіка чекає... Підштовхніть там виконавців.
Я участь в нараді відмінив, щоб погратися
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