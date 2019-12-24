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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 кві, 2023 08:22
Alien
Початок о 10:00
*Микита
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Sense Bank
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Додано: Пон 03 кві, 2023 08:32
Sense Bank написав:Alien
Початок о 10:00
*Микита
За Києвом чи Мск?🤣
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idealstorm
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Додано: Пон 03 кві, 2023 08:43
idealstorm
За чернігівським часом
*Микита
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Sense Bank
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Додано: Пон 03 кві, 2023 09:01
idealstorm написав: Sense Bank написав:Alien
Початок о 10:00
*Микита
За Києвом чи Мск?🤣
Наразі час співпадає в Києві і москві. А от у Сенса явно відстає годинник.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 09:02
Sense Bank написав:idealstorm
За чернігівським часом
*Микита
Микито - нема - традиційно щось пішло не так?
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Alien
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Додано: Пон 03 кві, 2023 09:04
Панове-представники Сенсу!
Поважна публіка чекає... Підштовхніть там виконавців.
Я участь в нараді відмінив, щоб погратися
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Додано: Пон 03 кві, 2023 09:08
Искатель
Вже все є )
Я і є виконавець
Трішки потрібно фото підправити, бо з розміром не вгадали (
*Микита
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Sense Bank
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Додано: Пон 03 кві, 2023 09:13
Sense Bank написав:Искатель
Вже все є )
Я і є виконавець
Трішки потрібно фото підправити, бо з розміром не вгадали (
*Микита
Добре, напишіть,як запрацює, бо мене не зрозуміють, я на підгодинки відпросився
У моєму віці - тільки в такі забавки і гратися
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Искатель
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Додано: Пон 03 кві, 2023 09:14
Sense Bank написав:Искатель
Вже все є )
Я і є виконавець
Трішки потрібно фото підправити, бо з розміром не вгадали (
*Микита
Так воно таки є, чи таки треба щось підправити? Бо поки в мене нема. Зовсім нічого. Термін у вас не змінився - о 10 за Черніговом
?
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Alien
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Додано: Пон 03 кві, 2023 09:16
Alien написав: Sense Bank написав:Искатель
Вже все є )
Я і є виконавець
Трішки потрібно фото підправити, бо з розміром не вгадали (
*Микита
Так воно таки є, чи таки треба щось підправити? Бо поки в мене нема. Зовсім нічого. Термін у вас не змінився - о 10 за Черніговом
?
Я думаю, якраз зараз відповідають співробітники Сенсу
А потім ввімкнуть для нас, але сенсу в тому вже не буде...
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Искатель
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