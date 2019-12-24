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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 722723724725>

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Sense Bank 3.7 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
27
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
19
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:19

Re: Sense Bank

А для звичайних пересічних ще й перешкоди створюють.
Міняють на літу відповіді.
Перший раз у відповіді Єпіцентр, а зайшов вдруге - вже Епіцентр.
Та технічно вибиває з опитування.

Все для людей.
Нормально зробити не можуть. Стидоба
idealstorm
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Повідомлень: 1827
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 183 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:25

  idealstorm написав:А для звичайних пересічних ще й перешкоди створюють.
Міняють на літу відповіді.
Перший раз у відповіді Єпіцентр, а зайшов вдруге - вже Епіцентр.
Та технічно вибиває з опитування.

Все для людей.
Нормально зробити не можуть. Стидоба

Так а де кнопка? :) Я погано дивлюся?
Искатель
 
Повідомлень: 5907
З нами з: 22.02.16
Подякував: 935 раз.
Подякували: 4752 раз.
 
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6
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:28

Re: Sense Bank

На двох телефонах- нема кнопки.
lel
 
Повідомлень: 3310
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1085 раз.
Подякували: 382 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:29

lel

Заходите в чат, створюєте новий, вибираєте "пройти квіз" і вперед)
Navegantes
 
Повідомлень: 27
З нами з: 22.02.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:29

Alien
Створіть новий чат і все буде. Запустилися о 10:00.
Співробітники участь не приймають )
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11634
З нами з: 18.02.13
Подякував: 137 раз.
Подякували: 1215 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:30

А який фонд заснували? :)))
Це точно на знання Сенс?
Искатель
 
Повідомлень: 5907
З нами з: 22.02.16
Подякував: 935 раз.
Подякували: 4752 раз.
 
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6
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2
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:32

Искатель
А чого б і ні )
Декілька разів згадували про це на сайті )
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11634
З нами з: 18.02.13
Подякував: 137 раз.
Подякували: 1215 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:36

  Sense Bank написав:Искатель
А чого б і ні )
Декілька разів згадували про це на сайті )
*Микита

Я знаю відповідь :) Але... питання реально непрості.
Я пройшов. Чекаю свої 100 бонусів і ... побіг на нараду :)
Гарного дня.
Искатель
 
Повідомлень: 5907
З нами з: 22.02.16
Подякував: 935 раз.
Подякували: 4752 раз.
 
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6
13
2
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:37

Sense Bank
Все прошел, до 7.04 будут считать кто попал в число счастливчиков.
5 дней ...
Почему сразу не написать результат?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 710
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:54

ВIВ
Це буде ручний процес, тому і потрібен час.
До 7.04 буде вже саме виплата, а не підрахунок учасників.
*Микита
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11634
З нами з: 18.02.13
Подякував: 137 раз.
Подякували: 1215 раз.
 
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  #<1 ... 722723724725>
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