А для звичайних пересічних ще й перешкоди створюють.
Міняють на літу відповіді.
Перший раз у відповіді Єпіцентр, а зайшов вдруге - вже Епіцентр.
Та технічно вибиває з опитування.
Все для людей.
Нормально зробити не можуть. Стидоба
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 кві, 2023 09:19
Re: Sense Bank
А для звичайних пересічних ще й перешкоди створюють.
Міняють на літу відповіді.
Перший раз у відповіді Єпіцентр, а зайшов вдруге - вже Епіцентр.
Та технічно вибиває з опитування.
Все для людей.
Нормально зробити не можуть. Стидоба
Додано: Пон 03 кві, 2023 09:25
Додано: Пон 03 кві, 2023 09:28
Re: Sense Bank
На двох телефонах- нема кнопки.
Додано: Пон 03 кві, 2023 09:29
lel
Заходите в чат, створюєте новий, вибираєте "пройти квіз" і вперед)
Додано: Пон 03 кві, 2023 09:29
Alien
Створіть новий чат і все буде. Запустилися о 10:00.
Співробітники участь не приймають )
*Микита
Додано: Пон 03 кві, 2023 09:32
Искатель
А чого б і ні )
Декілька разів згадували про це на сайті )
*Микита
Додано: Пон 03 кві, 2023 09:36
Додано: Пон 03 кві, 2023 09:37
Sense Bank
Все прошел, до 7.04 будут считать кто попал в число счастливчиков.
5 дней ...
Почему сразу не написать результат?
Додано: Пон 03 кві, 2023 09:54
ВIВ
Це буде ручний процес, тому і потрібен час.
До 7.04 буде вже саме виплата, а не підрахунок учасників.
*Микита
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