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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 кві, 2023 09:55
Искатель
Гарного дня )
*Микита
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Sense Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 11634
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Додано: Пон 03 кві, 2023 09:59
Sense Bank написав:Искатель
Гарного дня )
*Микита
Микита, у вас має бути зоряний лорд або супермен галактики
швиденько додайте бо виглядає як без одягу!
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greenozon
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- Повідомлень: 14872
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 1408 раз.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 10:04
greenozon
Ну якось так )
*Генерал ( у відставці ) диванних військ, Микита
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11634
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 1215 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
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